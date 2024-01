Test Superbike a Portimao, day 1: è ancora Bulega il migliore. Tra i piloti MotoGP, Bagnaia il più veloce

Una giornata densa di spunti e aspettative si è da poco conclusa a Portimao, con il sole che è tramontato sopra il Circuito dell'Algarve lasciando intravedere un nuovo protagonista nel mondiale Superbike. Trattasi di Nicolò Bulega, che dopo aver dominato i test di Jerez de la Frontera, ha fatto suo anche il miglior tempo del day-1 nei test di Portimao, precedendo con la sua Ducati la BMW di Toprak Razgatlioglu e la Yamaha di Jonathan Rea, staccati rispettivamente di 94 e 148 millesimi. Apparso ancora in difficoltà con le zavorre il campione del mondo Alvaro Bautista, che ha chiuso in ottava posizione a quasi 8 decimi dal compagno, preceduto anche da Remy Gardner (Yamaha), Andrea Locatelli (Yamaha), Sam Lowes (Ducati) e Michael Van der Mark (BMW). Nella top ten figurano anche la Honda di Xavi Vierge e la Kawasaki di Alex Lowes, mentre devono ancora lavorare per essere a posto soprattutto i tre piloti italiani Danilo Petrucci, Andrea Iannone e Axel Bassani, che occupano le posizioni tra la 16° e la 18° a oltre 1''2 dal tempo di Bulega.

MARQUEZ VS ROSSI Uno dei motivi di interesse principale oggi era la presenza di tanti piloti (ed ex) della MotoGP in pista con le moto stradali, per tenersi in allenamento in vista del ritorno in sella previsto per il prossimo 6-8 febbraio a Sepang. Non sapremo mai, però, com'è andata la sfida virtuale tra Marc Marquez e Valentino Rossi, che si sono ri-incrociati in pista in questo weekend a Portimao con il pesarese presente nel ruolo di ambassador di Yamaha. Questo perché i due fratelli Marquez non hanno montato il trasponder sulle rispettive Ducati V4 griffate dai colori del Team Gresini Racing, mentre tutti gli altri piloti MotoGP, impegnati, sulla pista dell'Algarve lo hanno fatto. Basandoci sui tempi di questi ultimi, è facile ipotizzare che in sella alla V4 Marquez sia andato meglio di Rossi, che ha pagato dazio a tutti gli ex colleghi in pista, finendo a 1''6 da Pecco Bagnaia, autore del miglior tempo tra i piloti del motomondiale. Alle spalle del bicampione del mondo, Luca Marini con la Honda e Franco Morbidelli con la Ducati, poi altre due Ducati con Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli, davanti alla KTM di Celestino Vietti e all'altra Ducati di Di Giannantonio. Unico della pattuglia di Borgo Panigale assente è stato il vice-iridato Jorge Martin.

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Categoria Moto 1 Nicolò Bulega Ducati 1:39.913 - WorldSBK 2 Toprak Razgatlioglu BMW 1:40.007 0.094 WorldSBK 3 Jonathan Rea Yamaha 1:40.061 0.148 WorldSBK 4 Remy Gardner Yamaha 1:40.268 0.355 WorldSBK 5 Andrea Locatelli Yamaha 1:40.270 0.357 WorldSBK 6 Sam Lowes Ducati 1:40.463 0.550 WorldSBK 7 Michael Van der Mark BMW 1:40.636 0.723 WorldSBK 8 Alvaro Bautista Ducati 1:40.673 0.760 WorldSBK 9 Xavi Vierge Honda 1:40.729 0.816 WorldSBK 10 Alex Lowes Kawasaki 1:40.779 0.866 WorldSBK 11 Bradley Ray Yamaha 1:41.027 1.114 WorldSBK 12 Garrett Gerloff BMW 1:41.039 1.126 WorldSBK 13 Iker Lecuona Honda 1:41.044 1.131 WorldSBK 14 Michael Ruben Rinaldi Ducati 1:41.081 1.168 WorldSBK 15 Scott Redding BMW 1:41.083 1.170 WorldSBK 16 Danilo Petrucci Ducati 1:41.152 1.239 WorldSBK 17 Andrea Iannone Ducati 1:41.208 1.295 WorldSBK 18 Axel Bassani Ducati 1:41.305 1.392 WorldSBK 19 Tito Rabat Kawasaki 1:41.484 1.571 WorldSBK 20 Philipp Oettl Yamaha 1:41.736 1.823 WorldSBK 21 Sylvain Guintoli BMW 1:42.102 2.189 WorldSBK 22 Bradley Smith BMW 1:42.892 2.979 WorldSBK 23 Francesco Bagnaia Ducati 1:43.090 3.177 Stradale 24 Florian Marino Kawasaki 1:43.323 3.410 WorldSBK 25 Luca Marini Honda 1:43.351 3.438 Stradale 26 Franco Morbidelli Ducati 1:43.429 3.516 Stradale 27 Marco Bezzecchi Ducati 1:43.622 3.709 Stradale 28 Enea Bastianini Ducati 1:43.664 3.751 Stradale 29 Celestino Vietti KTM 1:43.713 3.800 Stradale 30 Fabio Di Giannantonio Ducati 1:43.740 3.827 Stradale 31 Adrian Huertas Ducati 1:43.806 3.893 WorldSSP 32 Valentino Rossi Yamaha 1:44.703 4.790 Stradale 33 Niccolò Antonelli Ducati 1:44.815 4.902 WorldSSP 34 Andrea Migno Ducati 1:45.026 5.113 Stradale 35 Piotr Biesekirski Ducati 1:45.161 5.248 WorldSSP

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/01/2024