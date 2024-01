Test Superbike a Jerez, nel day 1. Bautista in difficoltà, vola Bulega

Nonostante qualche problema tecnico nel finale di sessione, il rookie Nicolò Bulega ha realizzato il miglior tempo della prima giornata di test ufficiali Superbike del 2024 al circuito Angel Nieto di Jerez de la Frontera. Il pilota della Ducati ha spremuto per bene la Panigale V4 R, realizzando il tempo di 1:38.292, ben 3 decimi abbondanti al di sotto della pole position realizzata lo scorso ottobre da Alvaro Bautista e oltre un secondo meglio di qualsiasi altra derivata in pista. Proprio il campione del mondo spagnolo, invece, ha avuto difficoltà per tutta la giornata, non riuscendo a guidare al meglio la sua moto zavorrata di ben 7 kg per via del nuovo regolamento. L'iberico ha chiuso addirittura al di fuori della top ten, in 11° posizione, staccato di oltre un secondo e mezzo dal compagno.

I TEMPI In seconda posizione si è piazzata la nuova Honda MotoGP RC-213V guidata da Stefan Bradl, unico prototipo in pista oggi, mentre terzo è stato Alex Lowes con la Kawasaki, a quasi 1''2 dall'arrembante Bulega. Distacchi degli stessi ordine per la coppia BMW composta da Toprak Razgatlioglu e Michael Van der Mark, mentre dal sesto all'ottavo posto troviamo tre piloti raccolti in 5 millesimi: Remy Gardner con la Yamaha, che ha preceduto di appena 3 millesimi il veterano Jonathan Rea, al debutto con la casa di Iwata, e di 5 millesimi il rientrante Andrea Iannone con la Ducati, tutti e tre a 1''4 scarso dalla vetta. Chiudono la top ten Garrett Gerloff (BMW), e Danilo Petrucci (Ducati), entrambi a poco meno di mezzo secondo. Fuori dai dieci anche altri big, come Andrea Locatelli, 12° con la Yamaha a 1''6, e anche Axel Bassani, che con la Kawasaki non ha fatto meglio che 15° a 1''7. Male anche le Honda, con Lecuona (17°) e Vierge (19°), dietro anche al rookie Sam Lowes. Tra i piloti della supersport, infine, il migliore è stato Marcel Schroetter, di poco davanti all'italiano Stefano Manzi.

I TEMPI DEI TEST DI JEREZ - DAY-1

1 Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’38.292s, 71 laps

2. Stefan Bradl (Honda RC213 V - MotoGP) 1'39.368s, 73 laps

3. Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) 1’39.474s, 31 laps

4. Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) 1’39.521s, 74 laps

5. Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) 1’39.531s, 72 laps

6. Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) 1’39.679s, 83 laps

7. Jonathan Rea (Pata Yamaha Prometeon) 1’39.682s, 72 laps

8. Andrea Iannone (Team GoEleven) 1’39.664s, 67 laps

9. Garrett Gerloff (Bonovo Action BMW) 1’39.763s, 73 laps

10. Danilo Petrucci (BARNI Spark Racing Team) 1’39.773s, 66 laps

11. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) 1’39.847s, 68 laps

12. Andrea Locatelli (Pata Yamaha Prometeon) 1’39.917s, 72 laps

13. Phillip Oettel (GMT94 Yamaha) 1’40.003s, 80 laps

14. Scott Redding (Bonovo Action BMW) 1’40.042s, 56 laps

15. Axel Bassani (Kawasaki Racing Team WorldSBK) 1’40.059s, 77 laps

16. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) 1’40.133s, 82 laps

17. Iker Lecuona (Team HRC) 1’40.379s, 52 laps

18. Tito Rabat (Kawasaki Puccetti Racing) 1’40.549s, 87 laps

19. Xavi Vierge (Team HRC) 1’40.676s, 73 laps

20. Florian Marino (Kawasaki Test Team) 1’41.435s, 28 laps

21. Bradley Smith (BMW Test Team) 1’41.862s, 70 laps

22. Sylvain Guintoli (BMW Test Team) 1’41.898s, 41 laps

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/01/2024