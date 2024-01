Oggi in pista sia Marquez sia Rossi (!) e Bagnaia a Portimao

Rossi e Marquez di nuovo in pista insieme. Accadrà oggi nel corso dei test Superbike di Portimao, saranno in pista (con derivate di serie) anche tutti i ducatisti MotoGP più Valentino

Non è uno scherzo. Valentino Rossi e Marc Marquez condivideranno oggi la pista di Portimao assieme a tutta la pattuglia di piloti Superbike impegnata in una due giorni di test e assieme ai ducatisti della MotoGP, che scenderanno in pista capitanati dal bi-campione del mondo Francesco Bagnaia con le Panigale V4. Valentino, invece, sarà sul tracciato nelle vesti di testimonial della Yamaha, e farà qualche giro con la YZF-R1 con la quale Jonathan Rea e Andrea Locatelli affronteranno la stagione delle derivate di serie alle porte.

Marc Marquez e Valentino Rossi contro nel mondiale 2015

VEDI ANCHE

SFILZA DI CAMPIONI Saranno tanti gli spunti di interesse di oggi sul tracciato portoghese, dunque, con una parata di campioni che si alterneranno tra i saliscendi del Circuito dell'Algarve. Oltre a Rossi e Marquez, dunque, vedremo Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Franco Morbidelli, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez provare la V4 in versione stradale, debitamente modificata. Il test è stato organizzato da Aruba.it, la squadra di Alvaro Bautista e Nicolò Bulega, dominatore dei test di Jerez della scorsa settimana, ma saranno in pista anche tutti gli altri, a partire da Toprak Razgatlioglu su BMW e Jonathan Rea con la Yamaha, per finire con le vecchie conoscenze MotoGP, Andrea Iannone e Danilo Petrucci, su Ducati. La pitlane si aprirà alle ore 11 e si chiuderà alle 18.

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/01/2024