MotoGP, due gran premi a rischio cancellazione nel 2024

Non sarà di certo contento Marco Bezzecchi, che lo scorso anno dominò la gara argentina della MotoGP, ma quello di Termas de Rio Hondo è uno dei due appuntamenti a forte rischio cancellazione dal calendario del Motomondiale 2024. L'austerity imposta dal neo presidente Javier Milei potrebbe condurre infatti all'esclusione dal calendario della prova sudamericana, così com'era già stato nel 2020 e 2021 a causa della Pandemia. Stavolta, invece, potrebbero essere le scelte politiche a infliggere un duro colpo a una gara che ha sempre regalato emozioni, su un circuito sito in un posto complicato da raggiungere ma anche molto amato dai piloti.

MotoGP Argentina 2023, Termas de Rio Hondo: Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46)

KAZAKISTAN A RISCHIO A lanciare l'allarme sono diverse testate locali, nonché un indizio che infonde poca speranza: la cancellazione del round di apertura del mondiale MXGP prevista a Neuquén e annunciata il 19 gennaio scorso. Non vi sono ancora comunicazioni ufficiali da parte di Dorna e IRTA, e la gara attualmente risulta prevista in calendario per il 7 aprile, come terza tappa di una stagione che dovrebbe vedere 22 eventi e 44 gare (comprese le sprint) dal Qatar (10 marzo) a Valencia (17 novembre). Ma il condazionale è d'obbligo, anche perché non vi sono certezze neanche sullo svolgimento regolare del GP del Kazakistan il prossimo 16 giugno.

Kazakistan, il Sokol International Racetrack nei pressi di Almaty

RISERVA UNGHERESE La pista di riserva sarebbe il Balaton Park, in Ungheria, ma anche in questo caso è tutt'altro che certo che il tracciato possa essere pronto e omologato per tempo, di sicuro non per sostituire l'evento sudamericano (fatto che sarebbe anche sconveniente, vista la trasferta in Texas della settimana successiva), ma restano dubbi anche che lo sia entro il 16 giugno. Insomma, il programma della Dorna di vedere 22 gare in calendario in MotoGP potrebbe dover attendere gli anni a venire. Già lo scorso anno l'evento in Kazakistan fu cancellato per ragioni economiche. Lo scorso anno furono 20 gli eventi in programma, così come nel 2022, quando dovevano essere 21 ma saltà il GP della Finlandia.

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/01/2024