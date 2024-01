Ecco il Ducati Lenovo Team di Pecco Bagnaia, segui live la presentazione dalle 10.30

Nell'ambito dell'evento Campioni in pista, via i veli alla GP24 del Lenovo Ducati Team che sarà domata dal campione in carica Pecco Bagnaia e da Enea Bastianini

Il secondo team a togliere i veli alle sue moto in questo avvio di 2024 è quello del campione del mondo 2022 e 2023 Francesco Bagnaia. Puntare al tris iridato per ''Pecco'' sarà più complicato che mai, vista l'agguerrita concorrenza interna ed esterna al mondo di Borgo Panigale. Il primo dei rivali, come sempre, sarà in casa e risponde al nome di Enea Bastianini, che dopo una stagione sottotono ma comunque in crescita, ha bisogno di partire ''a scoppio'' per confermare la sua sella. Poi ci saranno da rispedire al mittento gli assalti di Jorge Martin, Marc Marquez, Marco Bezzecchi e di tutto il resto della compagnia su KTM, Aprilia, Honda e Yamaha. E tutto parte oggi da Cortina d'Ampezzo, dove il Ducati Lenovo Team toglie i veli alla sua nuovissima Ducati Desmosedici GP24, dalle ore 10.30 in diretta streaming. Non mancate!

Pubblicato da Simone Valtieri, 22/01/2024