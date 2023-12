Ducati, Bagnaia punta al sorpasso su Stoner e Dovizioso

IN SCIA A CASEY E DOVI Francesco Bagnaia è già nella storia della Ducati, d'altra parte il pilota italiano è stato l'unico ad aver vinto due titoli con la rossa di Borgo Panigale in MotoGP, il solo altro a riuscire a fregiarsi del titolo di campione del mondo dopo la leggenda Casey Stoner. E sono proprio Stoner e i suoi record - ma anche quelli di Andrea Dovizioso - che ''Pecco'' ha avvicinato nel corso del 2023, e che continuerà a ricncorrere nella complicatissima stagione 2024, quando dovrà vedersela non solo con Jorge Martin e Marco Bezzecchi, ma anche con Marc Marquez. Diamo un'occhiata ai numeri della ventennale storia Ducati in MotoGP, cominciata nel 2003 con Troy Bayliss e Loris Capirossi in sella alla Desmosedici, e proseguita attraverso fior di campioni fino alla coppia Bagnaia-Bastianini del 2023.

Pecco Bagnaia

Ducati - GP disputati in MotoGP

Il primo parametro per identificare un pilota con una moto è il numero di Gran Premi disputati. Francesco Bagnaia vanta cinque stagioni in Ducati, due con il team Pramac, tre con quello ufficiale, sufficienti per figurare già nella top ten dei piloti più presenti in MotoGP per la casa di Borgo Panigale. Pecco ha all'attivo lo stesso numero di gare di Nicky Hayden, al sesto posto assoluto, ma ha ancora tanta strada da fare in sella a una rossa per raggiungere Andrea Dovizioso, in vetta con 141 GP disputati in 8 stagioni.

Pos. Pilota Naz. GP Disputati 1 Andrea Dovizioso ITA 141 2 Hector Barbera SPA 108 3 Danilo Petrucci ITA 102 4 Loris Capirossi ITA 94 5 Jack Miller AUS 89 6 Nicky Hayden USA 86 Francesco Bagnaia ITA 86 8 Karel Abraham CZE 84 9 Johann Zarco FRA 72 10 Casey Stoner AUS 67

Andrea Dovizioso (Ducati)

Ducati - Vittorie in MotoGP

Il pilota con più vittorie nella storia della Ducati è Casey Stoner. Nel quadriennio in rosso l'australiano ha vinto ben 23 gare, risultando il migliore tra gli undici piloti che hanno conquistato almeno un GP per la casa italiana. Con le sette affermazioni del 2023, Francesco Bagnaia ha scavalcato Andrea Dovizioso e si è issato al secondo posto a quota 18 successi, cinque in meno del talento di Southport. Da notare come la passata stagione sia stata costellata da vittorie di ducatisti, con le quattro affermazioni di Jorge Martin (salito a quota 5), le tre di Marco Bezzecchi e i successi singoli di Enea Bastianini, Johann Zarco e Fabio Di Giannantonio. Le affermazioni di questi ultimi due a Phillip Island e Lusail hanno portato a quota 14 i piloti in grado di vincere in carriera in MotoGP in sella a una Ducati.

Pos. Pilota Naz. Vittorie 1 Casey Stoner AUS 23 2 Francesco Bagnaia ITA 18 3 Andrea Dovizioso ITA 14 4 Loris Capirossi ITA 7 5 Enea Bastianini ITA 5 Jorge Martin SPA 5 6 Jorge Lorenzo SPA 3 Jack Miller AUS 3 Marco Bezzecchi ITA 3 9 Danilo Petrucci ITA 2 10 Troy Bayliss AUS 1 Andrea Iannone ITA 1 Fabio Di Giannantonio ITA 1 Johann Zarco FRA 1

Livio Suppo con Casey Stoner e Loris Capirossi

Ducati - Podi in MotoGP

Il pilota che più volte è arrivato tra i primi tre per la Ducati è ancora una volta Casey Stoner. Andrea Dovizioso, nella sua lunga rincorsa, non è riuscito a insidiarlo, fermandosi a soli tre podi dall'australiano. Il terzo posto della classifica è ora occupato da Francesco Bagnaia, che è passato in una sola stagione da 20 a 35 podi, essendovi salito in ogni gara domenicale nella quale ha visto la bandiera a scacchi nel 2023. Guadagnano posizioni in top ten anche Jorge Martin, ora sesto a quota 16, Johann Zarco, settimo a 15 podi, Enea Bastianini e Marco Bezzecchi, che chiudono la decina con, rispettivamente, 9 e 8 podi con la Ducati. Da notare come non figurino tra i primi dieci campioni del calibro di Jorge Lorenzo (che si è fermato a 7 podi) e Valentino Rossi, con appena tre podi raggiunti nel suo faticoso biennio a Borgo Panigale, con una moto sicuramente non all'altezza della situazione.

Pos. Pilota Naz. Podi 1 Casey Stoner AUS 43 2 Andrea Dovizioso ITA 40 3 Francesco Bagnaia ITA 35 4 Loris Capirossi ITA 23 5 Jack Miller AUS 21 6 Jorge Martin SPA 16 7 Johann Zarco FRA 15 8 Danilo Petrucci ITA 10 9 Enea Bastianini ITA 9 10 Marco Bezzecchi ITA 8

Il podio di Valencia 2023 con Bagnaia, Di Giannantonio (poi penalizzato) e Zarco, tris Ducati

Ducati - Punti in MotoGP

Per la casa di Borgo Panigale solo due piloti hanno conquistato più di 1.000 punti in MotoGP: Andrea Dovizioso e Casey Stoner, con Franesco Bagnaia che è salito quest'anno fino alla terza piazza e che, nel 2024, è atteso al sorpasso sull'australiano. In top ten figurano anche i due piloti del team Prima Pramac Racing nel 2023, Johann Zarco e Jorge Martin. Da segnalare che la classifica di seguito tiene conto solo delle gare domenicali e non della novità Sprint Race introdotta nel 2023.

Pos. Pilota Naz. Punti 1 Andrea Dovizioso ITA 1570 2 Casey Stoner AUS 1092 3 Francesco Bagnaia ITA 945* 4 Loris Capirossi ITA 889 5 Jack Miller AUS 758 6 Danilo Petrucci ITA 715 7 Nicky Hayden USA 647 8 Johann Zarco FRA 605* 9 Jorge Martin SPA 523* 10 Andrea Iannone ITA 459

*Considerando anche le gare sprint, Bagnaia ha conquistato 1.085 punti, Martin 691 e Zarco 642

Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso nel 2018, quando erano compagni di team in Ducati

Ducati - Media Punti in MotoGP

Più veritiera della precedente classifica è quella della media puntiche fa una tara al bottino raccolto dividendolo per il numero di gare disputate (sempre non considerando le gare sprint, che avvantaggerebbero i piloti Ducati dal 2023 in poi). In questa classifica Casey Stoner è pressoché imprendibile: l'australiano ha tenuto nelle sue quattro stagioni da pilota ufficiale in rosso la sensazionale media di 16,3 punti a gara, in pratica sempre sul podio. Alle sue spalle, ben distaccato, c'è Andrea Dovizioso, con il comunque ottimo bottino di 11,13 pt/gara. Pecco Bagnaia, che sconta le prime due stagioni travagliate nel team Pramac, è terzo davanti a Jorge Martin, che con l'ottima stagione 2023 balza dalla decima alla quarta posizione, davanti a Loris Capirossi, Marco Bezzecchi e Valentino Rossi.

Pos. Pilota Naz. Punti Gare Media 1 Casey Stoner AUS 1092 67 16,30 2 Andrea Dovizioso ITA 1570 141 11,13 3 Francesco Bagnaia ITA 945 86 10,99 4 Jorge Martin SPA 523 54 9,69 5 Loris Capirossi ITA 889 94 9,46 6 Marco Bezzecchi ITA 353 40 8,83 7 Valentino Rossi ITA 302 35 8,63 8 Jack Miller AUS 758 89 8,52 9 Jorge Lorenzo SPA 271 32 8,47 10 Johann Zarco FRA 605 72 8,40 11 Enea Bastianini ITA 393 49 8,02 12 Nicky Hayden USA 647 86 7,52 13 Alex Marquez SPA 127 17 7,47 14 Carlos Checa SPA 139 19 7,32 15 Andrea Iannone ITA 459 65 7,06 16 Danilo Petrucci ITA 715 102 7,01 17 Troy Bayliss AUS 224 33 6,79 18 Alex Barros BRA 115 18 6,39 19 Sete Gibernau SPA 107 18 5,94 20 Luca Marini ITA 308 56 5,50

Ducati - Giri veloci in MotoGP

''Pecco'' Bagnaia è secondo tra i ducatisti con più giri veloci. Nella classifica dei fast lap, infatti, è secondo solo a Casey Stoner, che ne ha 19, davanti ad Andrea Dovizioso a quota 9. Si tratta forse della classifica meno prestigiosa, poiché condizionata molte volte dalla strategia di gara, ma essere già tra i primi tre della storia della rossa anche sotto questo punto di vista è sicurametne l'ennesima soddisfazione per il pilota torinese.

Pos. Pilota Naz. Giri veloci 1 Casey Stoner AUS 19 2 Francesco Bagnaia ITA 12 3 Andrea Dovizioso ITA 9 4 Loris Capirossi ITA 8 5 Johann Zarco FRA 7 6 Enea Bastianini ITA 6 7 Marco Bezzecchi ITA 4 Jorge Martin SPA 4 9 Andrea Iannone ITA 3 Jack Miller AUS 3

MotoGP Malesia 2023, Sepang: Enea Bastianini (Ducati)

Ducati - Pole position in MotoGP

Infine diamo un'occhiata alle pole position: Casey Stoner comanda anche questa classifica con 21 pole raccolte tra il 2007 e il 2010, ma Francesco Bagnaia è già in seconda posizione. Se continua con la media tenuta negli ultimi anni, l'aggancio potrebbe avvenire già nel corso del 2024. Occhio, però, anche a Jorge Martin, che insidia Pecco e ha già collezionato ben tredici pole position, tutte con la moto clienti del team Pramac Racing.

Pos. Pilota Naz. Pole Position 1 Casey Stoner AUS 21 2 Francesco Bagnaia ITA 18 3 Jorge Martin SPA 13 4 Loris Capirossi ITA 8 5 Andrea Dovizioso ITA 6 6 Jorge Lorenzo SPA 4 Johann Zarco FRA 4 Marco Bezzecchi ITA 4 9 Andrea Iannone ITA 2 Jack Miller AUS 2 Luca Marini ITA 2

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team)

Pubblicato da Simone Valtieri, 31/12/2023