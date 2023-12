BACK2BACKgnaia, ecco il documentario ufficiale sul bis di Bagnaia

Si chiama ''#BACK2BACKgnaia: Ducati and Pecco's intense showdown to MotoGP Glory'', e a discapito del nome complicato, è il semplice documentario che testimonia l'annata 2023 di Francesco Bagnaia e Ducati, quella del secondo titolo iridato consecutivo. La casa di Borgo Panigale, dopo aver festeggiato i suoi campioni con il grande evento dell'Unipol Arena, chiude così un anno trionfale e che si augura di replicare nel 2024. Nel documentario c'è tutto, dall'avvio stentato all'allungo centrale, fino alla caduta di Barcellona e all'estenuante rush finale che si è concluso a Valencia. Realizzato da AM-Media, il documentario dura appena 15 minuti ed è così stato commentato dal protagonista: ''Il fine settimana di Valencia è stato davvero ricco di emozioni ed è bellissimo poterlo rivivere dopo quasi un mese di distanza attraverso questo video. Rispetto allo scorso anno abbiamo davvero dovuto lottare fino in fondo per difendere il titolo Mondiale e riuscirci vincendo anche la gara è stato incredibile. È bello poter sentire anche la voce e le reazioni di chi mi è stato vicino e di chi ha vissuto con me questa intensa stagione. Spero che tutti gli appassionati che guarderanno questo video possano emozionarsi e sentirsi più vicini a noi! Un grazie a tutti i Ducatisti e ai miei fan. Buone Feste!''. Non resta altro che augurarvi buona visione!

Pubblicato da Simone Valtieri, 28/12/2023