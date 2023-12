Un successo la festa Ducati a Bologna, ma quei fischi a Marquez...

L'atmosfera vibrante e l'entusiasmo contagioso hanno invaso l'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna, per l'evento ''Campioni in Festa'' organizzato da Ducati per celebrare un'annata da record con i successi in MotoGP, Superbike e Supersport. Il palco si è animato con la presenza dei tre Campioni del Mondo del 2023: Francesco Bagnaia, Álvaro Bautista e Nicolò Bulega. Ad affiancarli, i due piloti che hanno reso la vita dura a Pecco Bagnaia in MotoGP, Jorge Martín del Pramac Racing Team (campione del mondo team) e Marco Bezzecchi del VR46 Racing Team. Il pubblico di Ducatisti appassionati, provenienti da ogni angolo del globo, ha reso omaggio ai Campioni in una serata memorabile. La città metropolitana di Bologna e l'intera regione Emilia-Romagna, con la Motor Valley, hanno condiviso l'entusiasmo per i successi di Ducati, un'azienda radicata a Borgo Panigale e orgogliosa ambasciatrice del ''Made in Italy''.

MUSICA E SHOW Lo spettacolo di ''Campioni in Festa'' è iniziato alle 21:00 di venerdì 15 dicembre con le esibizioni di Rockin’1000, che hanno portato sul palco Power100, una selezione di cento musicisti internazionali. Le note iconiche di brani rock, dai Queen ai Metallica, hanno accompagnato uno spettacolo dedicato al riepilogo della stagione sportiva 2023. Barbara Pedrotti e Gianluca Gazzoli, entrambi appassionati di motori, hanno condotto la serata. L'Amministratore Delegato Ducati Claudio Domenicali e il Direttore Generale Ducati Corse Luigi Dall’Igna hanno commentato i momenti magici dell'azienda, evidenziando i record aziendali e sportivi, sottolineando allo stesso tempo l'incessante desiderio di crescita e miglioramento. Il culmine della serata è stato il momento dedicato alla celebrazione dei cinque eroi della stagione, presentati da Guido Meda e caldamente applauditi dal pubblico. Appena però è stato pronunciato il nome dell'elefante nel palazzetto - ossia il prossimo pilota del team Gresini Racing, Marc Marquez - è partita una bordata di fischi che fa pensare a cosa potrà accadere il prossimo anno nel caso ci fosse da celebrare qualcosa anche con lo spagnolo... si vedrà.

MOTOCROSS E REPLICHE Ducati ha dedicato un momento speciale al futuro nel mondo delle competizioni, annunciando l'ingresso nel motocross con il debutto nel Campionato Italiano MX 2024. Sul palco sono saliti il prossimo pilota del team Alessandro Lupino e il nove volte Campione del Mondo MX Antonio Cairoli, collaudatore di altissimo livello per il nuovo programma racing. La conferenza stampa ha svelato una sorpresa: Ducati ha creato una serie di moto da collezione, cinque Panigale esclusive in serie numerata e limitata. Ognuna con una livrea speciale ispirata ai Campioni Ducati e autografata dal pilota sul serbatoio, protetto da uno strato di vernice trasparente. Il numero di esemplari di ogni serie limitata celebra il numero del pilota a cui è dedicata. Le Panigale 2023 Replica sono un tributo alla stagione straordinaria e sono state realizzate in edizioni limitate: 263 unità per la Panigale V4 Bagnaia 2023 World Champion Replica, 219 unità per la Panigale V4 Bautista 2023 World Champion Replica, 111 unità per la Panigale V2 Bulega 2023 World Champion Replica, 189 unità per la Panigale V4 Martín 2023 Racing Replica e 72 unità per la Panigale V4 Bezzecchi 2023 Racing Replica.

PRESENTAZIONI 2024 Sono state, infine, svelate le date della presentazione dei team ufficiali Ducati Corse per la prossima stagione: dal 21 al 23 gennaio 2024, la seconda edizione di ''Campioni in Pista'' avrà luogo a Madonna di Campiglio, presentando contemporaneamente il Ducati Lenovo Team, il team Aruba.it Racing – Ducati e il team che parteciperà al Campionato Italiano Motocross 2024. Per chiudere in bellezza, il pubblico ha avuto la possibilità di festeggiare i successi della stagione con t-shirt in edizione speciale, disponibili sull'e-shop Ducati e presto nelle concessionarie.

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/12/2023