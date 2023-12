Il 15 dicembre la grande festa Ducati all'Unipol Arena - Tutte le info, ingresso gratis

Si replica! La grande festa Ducati ''Campioni in Festa'' torna a un anno di distanza dal grande evento di Piazza Maggiore del 2022, ma stavolta si sposta nella capiente - e coperta - Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Poco cambia, ci saranno, anzi, più ospiti rispetto allo scorso anno, grazie agli eccellenti risultati di Ducati nel 2023. La casa di Borgo Panigale nella passata stagione fece tripletta di titoli mondiali sia in MotoGP (piloti, costruttori e team), sia in Superbike, e quest'anno, oltre a confermarsi su tutta la linea, ha fatto ancora meglio, aggiungendo la tripletta nel mondiale piloti MotoGP con Francesco Bagnaia, Jorge Martin e Marco Bezzecchi, la tripletta tra i team con Prima Pramac Racing, Lenovo Ducati Team e Mooney VR46 Racing, e il successo nella Supersport con Nicolò Bulega, che il prossimo anno sarà pilota ufficiale in Superbike al fianco dell'iridato Alvaro Bautista nel team Aruba.it Racing. Insomma, un trionfo sotto tutti i punti di vista che merita di essere festeggiato con i tifosi.

MUSICA E MOTORI E allora l'appuntamento è per le 20, orario in cui si apriranno i cancelli del palazzetto di Casalecchio di Reno, con i piloti che saliranno sul palco dalle 21 in poi e lo spettacolo condotto da Barbara Pedrotti e Gianluca Gazzoli (con l'intervento del telecronista di Sky di Guido Meda) che si concluderà attorno alle 22.30, lasciando spazio al DJ Set con la star della musica tecno Martin Solveig e una selezione dei Rockin' 1000 (celebri per il video di Learn To Fly dei Foo Fighters, suonato con David Grohl a Cesena nel 2015). Sul palco, oltre ai cinque piloti menzionati, Bagnaia, Martin, Bezzecchi, Bautista e Bulega, saliranno anche l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, oltre all'interno staff del team ufficiali, guidato dal direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, con Davide Tardozzi, Paolo Ciabatti e Serafino Foti. ''Abbiamo appena concluso una stagione sportiva straordinaria - ha spiegato in conferenza stampa Domenicali - e siamo convinti che le grandi vittorie meritino di essere celebrate e condivise. Dopo aver portato la nostra Azienda e la sua storia sulle prime pagine internazionali, crediamo che sia doveroso festeggiare questi risultati a Bologna, il luogo dove la magia Ducati è nata ed è cresciuta, offrendo a tutti una grande festa. L’Unipol Arena ci permette di mettere in piedi uno spettacolo in grado sia di emozionare sia di far divertire gli appassionati che parteciperanno. Invitiamo tutti a unirsi alla celebrazione il 15 dicembre per vivere l’emozione di sentirsi Campioni del Mondo insieme a noi e ai nostri piloti''.

WorldSBK Jerez 2023, Alvaro Bautista (Ducati) festeggia il titolo

SCARICA IL BIGLIETTO E protagoniste della serata saranno, ovviamente, anche per le moto che hanno trionfato in questa stagione, la Ducati Desmosedici GP23 di Pecco Bagnaia e Jorge Martin, e la Ducati Panigale V4 R di Alvaro Bautista, la Desmosedici GP22 di Bezzeccchi e la Panigale V2 R di Bulega. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha affermato con orgoglio: ''La Ducati vince e stravince con 7 titoli quest’anno. Siamo molto felici, è una grande conferma dell’eccellenza bolognese. Faremo insieme questa grande festa e invitiamo tutti ad esserci per celebrare questo grande momento dello sport bolognese che torna ad alti livelli''. Da non dimenticare, infine, che l'accesso all'Arena sarà totalmente gratuito, per tutti coloro che vorranno festeggiare con Ducati. Per scaricare il proprio biglietto di ingresso è sufficiente collegarsi a questo link. Lo show sarà anche trasmesso in diretta sul canale 208 di Sky. Per tutti gli appassionati che desiderano fare un’immersione nel mondo Ducati è possibile vivere la Borgo Panigale Experience con la visita alla Fabbrica e al Museo Ducati. Nella giornata della festa i turni di visita nella fabbrica di Borgo Panigale saranno intensificati. Per assicurarsi il posto per la visita nell’orario desiderato, sono suggeriti la prenotazione e l’acquisto del biglietto online al sito https://tickets.ducati.com/. Il Museo Ducati sarà aperto come di consueto dalle 9:00 alle 18:00.

