MotoGP, i punti ottenuti per gara collocano Bagnaia nella top 10 all-time

I numeri non mentono, quasi mai, e se cerchiamo un parametro per misurare il valore di piloti MotoGP che hanno corso in epoche diverse, uno dei metodi migliori - pur se perfettibile - è la media punti per gara. Certo, non tutti hanno avuto gli stessi avversari, ma sui grandi numeri, la classifica non ci sembra poi così stonata. E allora diamo un'occhiata alla graduatoria aggiornata al termine del mondiale 2023. Rispetto alla scorsa stagione cambia il leader, visto che i pochi punti raccolti da Marc Marquez con la Honda quest'anno erodono la sua - comunque clamorosa - media punti, privilegiando Casey Stoner, nuovo leader! Sul podio resta Jorge Lorenzo, mentre Valentino Rossi - penalizzato dalle ultime grame stagioni - resta comunque quarto. In top ten troviamo anche Dani Pedrosa e Max Biaggi, tutte MotoGP Legends (se eccettuiamo Marc che lo diventerà ufficialmente nell'istante stesso in cui deciderà di appendere il casco al chiodo). E veniamo ai piloti di oggi: Francesco Bagnaia con i punti maturati quest'anno (considerando solo le gare lunghe, nelle quali è finito sempre a podio nelle 15 occasioni su 20 in cui ha tagliato il traguardo) sale in setima posizione, beffando di qualche frazione di punto Fabio Quartararo. Sulla media di ''Pecco'' pesano le prime due complicate stagioni nel mondiale. Chiudono la top ten altri due grandi protagonisti della categoria: Andrea Dovizioso e Sete Gibernau. Per quanto riguarda i piloti in attività, proveranno ad entrare in top ten dopo la prossima stagione Jorge Martin (12°), Marco Bezzecchi (15°) e Brad Binder (18°), mentre sarà più dura per Maverick Vinales (13°) e Alex Rins (19°), la cui media è meno mobile visti i tanti GP corsi. Ben messo anche Enea Bastianini, 21° e con solo 49 GP all'attivo. Di seguito la graduatoria completa di tutti i piloti che in carriera hanno corso almeno 15 GP nella MotoGP dal 2021 a oggi.

POS PILOTA NAZ PUNTI GARE MEDIA 1 Casey Stoner AUS 1.815 115 15,78 2 Marc Márquez SPA 2.588 169 15,31 3 Jorge Lorenzo SPA 2.899 203 14,28 4 Valentino Rossi ITA 4.881 343 14,23 5 Dani Pedrosa SPA 2.998 220 13,63 6 Max Biaggi ITA 833 65 12,82 7 Francesco Bagnaia ITA 945 86 10,99 8 Fabio Quartararo FRA 998 91 10,97 9 Andrea Dovizioso ITA 2.583 248 10,42 10 Sete Gibernau SPA 842 83 10,14 11 Tohru Ukawa JPN 333 34 9,79 12 Jorge Martin SPA 523 54 9,69 13 Maverick Viñales SPA 1.443 160 9,02 14 Alex Barros BRA 732 82 8,93 15 Marco Bezzecchi ITA 353 40 8,83 16 Ben Spies USA 478 55 8,69 17 Chris Vermeulen AUS 521 61 8,54 18 Brad Binder SAF 610 72 8,47 19 Álex Rins SPA 889 106 8,39 20 Loris Capirossi ITA 1.270 158 8,04 21 Enea Bastianini ITA 393 49 8,02 22 Johann Zarco FRA 967 124 7,80 23 Nicky Hayden USA 1.698 218 7,79 24 Marco Simoncelli ITA 264 34 7,76 25 Marco Melandri ITA 1.017 139 7,32 26 Daijiro Kato JPN 117 16 7,31 27 Joan Mir SPA 584 80 7,30 28 Cal Crutchlow GBR 1.187 179 6,63 29 Troy Bayliss AUS 278 42 6,62 30 Jack Miller AUS 1.030 157 6,56 31 Norifumi Abe JPN 234 36 6,50 32 Carlos Checa SPA 660 102 6,47 33 Colin Edwards USA 1.242 196 6,34 34 Andrea Iannone ITA 705 118 5,97 35 Makoto Tamada JPN 462 81 5,70 36 James Toseland GBR 197 35 5,63 37 Álvaro Bautista SPA 883 159 5,55 38 Miguel Oliveira POR 463 84 5,51 39 Luca Marini ITA 308 56 5,50 40 Toni Elías SPA 574 105 5,47 41 Pol Espargaró SPA 892 166 5,37 42 Aleix Espargaró SPA 1.273 237 5,37 43 Shinya Nakano JPN 615 118 5,21 44 John Hopkins USA 563 112 5,03 45 Franco Morbidelli ITA 507 102 4,97 46 Jonas Folger GER 93 19 4,89 47 Danilo Petrucci ITA 822 171 4,81 48 Bradley Smith GBR 559 119 4,70 49 Alex Márquez SPA 321 69 4,65 50 Kenny Roberts Jr. USA 359 78 4,60 51 Stefan Bradl GER 565 125 4,52 52 Olivier Jacque FRA 189 43 4,40 53 Randy de Puniet FRA 575 140 4,11 54 Rubén Xaus SPA 129 32 4,03 55 Jurgen van den Goorbergh OLA 72 18 4,00 56 Takaaki Nakagami JPN 403 103 3,91 57 Fabio Di Giannantonio ITA 156 40 3,90 58 Scott Redding GBR 323 90 3,59 59 Héctor Barberá SPA 479 139 3,45 60 Hiroshi Aoyama JPN 241 70 3,44 61 Michele Pirro ITA 234 68 3,44 62 Anthony West AUS 109 32 3,41 63 Augusto Fernandez SPA 68 20 3,40 64 Alex de Angelis SMR 206 61 3,38 65 Alex Hofmann GER 189 63 3,00 66 Mika Kallio FIN 138 46 3,00 67 Noriyuki Haga JPN 47 16 2,94 68 Tetsuya Harada JPN 47 16 2,94 69 Sylvain Guintoli FRA 125 48 2,60 70 Eugene Laverty GBR 86 36 2,39 71 Neil Hodgson GBR 38 16 2,38 72 Jeremy McWilliams GBR 112 49 2,29 73 Loris Baz FRA 108 49 2,20 74 Régis Laconi FRA 33 16 2,06 75 Yonny Hernández COL 178 87 2,05 76 Nobuatsu Aoki JPN 95 52 1,83 77 Iker Lecuona SPA 66 37 1,78 78 Karel Abraham CEC 214 122 1,75 79 Raul Fernandez SPA 64 37 1,73 80 Esteve Rabat SPA 133 79 1,68 81 Hafizh Syahrin MAS 55 37 1,49 82 Garry McCoy AUS 46 33 1,39 83 James Ellison GBR 71 57 1,25 84 Shane Byrne GBR 24 20 1,20 85 Roberto Rolfo ITA 25 21 1,19 86 José Luis Cardoso SPA 19 23 0,83 87 Lorenzo Savadori ITA 16 22 0,73 88 Remy Gardner AUS 13 20 0,65 89 Claudio Corti ITA 14 23 0,61 90 Darryn Binder SAF 12 20 0,60 91 Iván Silva SPA 12 21 0,57 92 Kurtis Roberts USA 11 22 0,50 93 Broc Parkes AUS 9 19 0,47 94 Mike Di Meglio FRA 17 36 0,47 95 Andrew Pitt AUS 10 23 0,43 96 Franco Battaini ITA 7 18 0,39 97 Michael Laverty GBR 12 37 0,32 98 Sam Lowes GBR 5 18 0,28 99 Bryan Staring AUS 2 18 0,11 100 Xavier Siméon BEL 1 17 0,06

Pubblicato da Simone Valtieri, 30/11/2023