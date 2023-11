MotoGP 2023, le classifiche scorporate! Senza le sprint, Bagnaia campione a Sepang

Il segreto del secondo mondiale conquistato da Francesco Bagnaia? La costanza. Il pilota italiano è rimasto in testa al mondiale per quasi tutta la stagione, rivaleggiando all'inizio con l'amico Marco Bezzecchi, e poi con la vecchia conoscenza Jorge Martin. Senza la novità delle gare Sprint, introdotte quest'anno per vivacizzare i weekend della classe MotoGP, la riconferma del titolo per il campione di Chivasso sarebbe stata molto più semplice, e Pecco avrebbe vinto già a Sepang, con due gare d'anticipo, nonostante sia caduto ben cinque volte nei primi 13 GP. Tutto questo grazie al fatto che formi, con la Ducati Desmosedici GP23, un pacchetto vincente in grado di salire ''sempre'' sul podio quando non è finito a terra. E anche nelle occasioni in cui è caduto, Bagnaia su quel podio virtualmente ci stava: in Argentina è caduto quando era secondo, ad Austin era primo, a Le Mans terzo (si è scontrato con Vinales), a Barcellona primo (la gara era appena partita quando è stato protagonista di quel pericolosissimo incidente) e in India secondo. Di seguito la classifica iridata senza le sprint, con Bagnaia campione su Martin e Bezzecchi, staccati di 67 e 78 punti.

VEDI ANCHE

La classifica del mondiale 2023 senza i punti delle Sprint

Pos. Pilota Moto POR ARG AME SPA FRA ITA GER OLA GBR AUT CAT SMR IND JPN IDN AUS THA MAS QAT VAL TOT 1 Francesco Bagnaia Ducati 25 25 25 20 25 20 25 16 20 25 20 20 16 20 25 327 2 Jorge Martín Ducati 11 13 20 20 25 11 10 9 16 25 20 25 11 25 13 6 260 3 Marco Bezzecchi Ducati 16 25 10 25 8 13 20 16 4 20 25 13 11 10 13 10 3 242 4 Johann Zarco Ducati 13 20 9 16 16 16 7 3 13 6 10 25 6 4 4 20 188 5 Brad Binder KTM 10 3 20 10 11 13 16 20 2 13 10 13 16 11 16 184 6 Aleix Espargaró Aprilia 7 1 11 11 10 16 25 7 25 4 11 6 8 8 8 158 7 Fabio Quartararo Yamaha 8 9 16 6 9 5 3 1 8 9 3 16 6 16 2 11 11 9 5 153 8 Maverick Viñales Aprilia 20 4 13 4 11 10 20 11 8 20 5 5 13 6 150 9 Luca Marini Ducati 8 20 10 13 11 9 9 13 5 7 4 9 6 16 7 147 10 Fabio Di Giannantonio Ducati 6 7 4 8 2 7 3 6 8 13 16 7 7 25 13 132 11 Álex Márquez Ducati 11 16 8 9 10 11 10 5 7 20 10 10 127 12 Jack Miller KTM 9 10 16 9 10 8 1 8 2 10 9 9 8 7 116 13 Franco Morbidelli Yamaha 2 13 8 5 6 6 4 7 2 5 2 1 9 2 5 9 9 95 14 Enea Bastianini Ducati 1 7 8 6 8 6 3 25 8 72 15 Augusto Fernández KTM 3 5 6 3 13 1 5 6 5 2 7 9 3 2 1 71 16 Miguel Oliveira Aprilia 11 6 13 11 10 4 4 3 62 17 Marc Márquez Honda 4 3 9 7 16 1 10 3 5 58 18 Takaaki Nakagami Honda 4 3 7 7 3 2 8 1 5 5 5 2 4 56 19 Raúl Fernández Aprilia 2 1 1 4 6 8 6 7 1 11 47 20 Álex Rins Honda 6 7 25 7 45 21 Joan Mir Honda 5 11 4 4 2 26 22 Daniel Pedrosa KTM 9 13 22 23 Lorenzo Savadori Aprilia 4 5 3 12 24 Pol Espargaró KTM 4 3 1 1 2 11 25 Jonas Folger KTM 4 3 2 9 26 Stefan Bradl Honda 2 3 1 2 8 27 Michele Pirro Ducati 5 5 28 Danilo Petrucci Ducati 5 5 29 Cal Crutchlow Yamaha 3 3 NC Iker Lecuona Honda 0

Ma le sprint esistono, e sono oggi una realtà consolidata - e pericolosa, visti i tanti infortuni che hanno provocato - nel Motomondiale odierno. Nell'attesa che si decida se continuare con questa formula e si approteranno dei correttivi, possiamo definire Jorge Martin come uno specialista della nuova gara: esplosività e velocità sono due caratteristiche hanno portato l'iberico a vincere in ben 9 occasioni, conquistando 7 delle ultime 8 sprint iridate disputate. Ciò significa che nella prima metà di stagione Martinator ha dovuto prendere le misure alla distanza e alle caratteristiche della gara, ma una volta capito il funzionamento, è diventato pressoché imbattibile. È solo grazie ai suoi risultati nelle sprint se il mondiale è rimasto aperto fino all'ultima gara del weekend di Valencia. Di seguito la classifica delle sole gare sprint, un ''mundialito'' che vede affermarsi lo spagnolo davanti a Bagnaia e a Brad Binder su KTM, un altro pilota estremamente esplosivo.

La classifica del mondiale 2023 delle sole gare Sprint

Pos. Pilota Moto POR ARG AME SPA FRA ITA GER OLA GBR AUT CAT SMR IND JPN IDN AUS THA MAS QAT VAL TOT 1 Jorge Martín Ducati 9 2 7 6 12 7 12 4 4 7 5 12 12 12 12 12 9 12 12 168 2 Francesco Bagnaia Ducati 12 4 12 9 7 12 9 9 12 9 7 9 7 2 3 7 5 5 140 3 Brad Binder KTM 12 5 12 9 4 5 1 9 6 5 6 9 9 5 3 9 109 4 Marco Bezzecchi Ducati 9 4 1 3 9 3 12 9 2 9 5 4 7 4 3 3 87 5 Luca Marini Ducati 7 3 6 5 6 3 9 7 1 7 54 6 Maverick Viñales Aprilia 5 3 3 1 3 7 2 7 4 2 1 6 4 6 54 7 Álex Márquez Ducati 1 5 2 1 12 6 1 2 12 6 2 50 8 Aleix Espargaró Aprilia 4 6 2 2 1 6 5 3 12 2 5 48 9 Jack Miller KTM 6 1 7 4 7 3 5 3 6 1 4 47 10 Marc Márquez Honda 7 5 3 7 3 6 7 38 11 Johann Zarco Ducati 2 2 4 6 5 6 3 5 1 2 1 37 12 Fabio Quartararo Yamaha 1 7 4 5 2 19 13 Fabio Di Giannantonio Ducati 2 4 9 4 19 14 Miguel Oliveira Aprilia 3 2 5 4 14 15 Enea Bastianini Ducati 1 2 1 3 6 13 16 Daniel Pedrosa KTM 4 6 10 17 Álex Rins Honda 9 9 18 Franco Morbidelli Yamaha 6 1 7 19 Pol Espargaró KTM 4 4 20 Augusto Fernández KTM 2 1 3 21 Raúl Fernández Aprilia 1 1 22 Takaaki Nakagami Honda 0 23 Joan Mir Honda 0 24 Stefan Bradl Honda 0 25 Jonas Folger KTM 0 26 Michele Pirro Ducati 0 27 Iker Lecuona Honda 0 NC Danilo Petrucci Ducati 0 - Lorenzo Savadori Aprilia 0

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/11/2023