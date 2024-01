Marquez, con la Ducati è subito feeling: "Sono riuscito ad adattarmi velocemente"

Con l'inizio del 2024 scatta ufficialmente l'avventura di Marc Marquez con la Ducati del team Gresini Racing. Lo spagnolo, esauritosi il contratto con la Honda, ha finalmente potuto parlare pubblicamente della sua nuova - attesissima - avventura e delle prime sensazioni vissute in sella alla Desmosedici nel test effettuate a Valencia l'indomani dell'ultima gara della stagione 2023.

L'EMOZIONE DEL DEBUTTO Ai microfoni di DAZN Spagna, Marquez ha innanzitutto raccontati quali sono state le sue emozioni: ''Ero nervoso e avevo le farfalle nello stomaco. Anche se sono nel motomondiale da molti anni, è stato un grande cambiamento. Ma dopo sono rimasto calmo, rilassato. Ho reso la giornata tranquilla e rilassata cercando di capire tutto con il mio nuovo team tecnico e con la mia nuova moto. Alla fine salti sulla moto del Campione del Mondo, quindi è tutto nelle tue mani''.

IL PRIMO CONTATTO Lasciare la Honda dopo tanti anni vuol dire ripartire da particolari a prima vista anche banali, come la corretta posizione sulla moto. Marquez ha spiegato: ''È stata una giornata di adattamento, principalmente alla posizione sulla moto. Abbiamo cambiato alcune cose perché in alcune zone non mi sentivo completamente a mio agio, ma la velocità c'era. Ho capito la moto e come gestire le cose. Ho ancora molto da imparare, forse non per andare più veloce, ma per essere più costante e molto più sicuro''.

OTTIMO IMPATTO Marquez non ha voluto fare paragoni tra Ducati e Honda, ma ha raccontato con soddisfazione di aver subito instaurato un ottimo feeling con la moto di Borgo Panigale: ''Non mi piace fare paragoni tra moto, soprattutto in pubblico. È una moto diversa, con uno stile di guida diverso. Sono riuscito ad adattarmi più velocemente del previsto perché mi sono sentito subito molto bene. C'era un buon feeling e il tempo sul giro è arrivato senza cercarlo troppo. Alla fine della giornata, siamo riusciti a montare nuove gomme morbide e ho mi sentivo anche bene''.

There you go. Happy new year from the #GresiniFamily 😈😈😈 pic.twitter.com/DI6htRFw9m — Gresini Racing (@GresiniRacing) January 1, 2024

OTTIMA ACCOGLIENZA Dopo undici anni assieme a Honda, cambiare squadra comporta anche trovare le giuste misure nel lavoro con il team, altro aspetto su cui Marquez ha posto l'attenzione: ''Ci sono cose da capire a livello di ruoli e di comunicazione con la squadra. È logico perché lavoro con lo stesso gruppo da undici anni, ma mi hanno accolto molto bene. È tutto molto piacevole e questo mi aiuta ad essere più rilassato''. Il prossimo 20 gennaio è in programma la presentazione ufficiale del team Ducati Gresini Racing 2024, squadra che schiererà al fianco dell'otto volte iridato il fratello Alex.

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/01/2024