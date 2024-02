Test Sepang, day-1: Martin subito davanti, si nascondono Marquez e Bagnaia

Si è conclusa la prima di tre giornate di test ufficiali previste tra il 6 e l'8 febbraio al Sepang International Circuit. Sul tracciato malese tutti i piloti della classe MotoGP, ad eccezione dell'infortunato Franco Morbidelli, sono stati impegnati per otto densissime ore durante le quali hanno preso confidenza con la nuova moto, raccogliendo parecchi dati. Il più veloce di tutti è stato Jorge Martin, che con il bel tempo di 1:57.951 - lontano circa mezzo secondo dal record della pista stabilito lo scorso anno da Bagnaia - ha archiviato una giornata positiva, con 59 giri all'attivo e poche difficoltà. Dietro di lui il sempre più sorprendente rookie Pedro Acosta, che è però già al suo quarto giorno in sella alla KTM, staccato di 269 millesimi, e poi un ottimo Fabio Quartararo, anche lui già sceso in pista nel corso dello shakedown di settimana scorsa grazie alle tanto chiacchierate concessioni fatte a Yamaha e Honda. Il campione del mondo 2021 ha incassato anch'esso tre decimi scarsi da Martin.

The best way to start 2024! 🚀@88jorgemartin tops the timesheets on Day 1 in Sepang! ⏱️ 🔥#SepangTest pic.twitter.com/botBq5ugNk — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 6, 2024

MARQUEZ CADUTO Nella top ten figurano parecchie Ducati, a partire da quelle di Fabio Di Giannantonio e di Enea Bastianini, che hanno incassato 4 decimi circa da Martin. L'Aprilia di Maverick Vinales ha il sesto tempo di giornata, a mezzo secondo dalla vetta, poi altre tre Ducati, quelle di Alex Marquez, Marco Bezzecchi e Marc Marquez, protagonista nella mattinata di una scivolata senza conseguenze. Lo spagnolo non ha dato l'impressione di cercare il tempo, piuttosto si è concentrato sulla ricerca della giusta posizione in sella e del setup, come fatto da un po' tutti i piloti che hanno cambiato sella, e così anche da Johann Zarco, autore del decimo tempo a 7 decimi dalla vetta. Dietro di lui un altro pilota con la moto nuova, che però sta già provando da tre giorni, Alex Rins con la Yamaha, e poi i vari Brad Binder, Aleix Espargaro, Joan Mir e Miguel Oliveira.

PECCO NASCOSTO Discorso a parte va fatto per il campione del mondo Francesco Bagnaia, che al di là di una scivolata mattutina, non ha forzato, cercando il feeling con la Desmosedici GP24 senza mai andare a cercare il tempo. Il risultato è stato un 16° posto con un miglior giro di 1:58.813, ottenuto al 45° dei suoi 52 passaggi. Dietri di lui continua l'adattamento di Luca Marini con la Honda, 17° davanti allo stakanovista Jack Miller, che con 69 giri in sella alla sua KTM è anche il pilota con più giri all'attivo in questa giornata. Chiudono la classifica il tester Yamaha Cal Crutchlow, Taka Nakagami, Augusto e Raul Fernandez e il test Ducati Michele Pirro. Domani si torna in pista nella mattinata italiana per altre 8 ore in sella.

A rough start to the day for both @PeccoBagnaia and @25RaulFernandez, but thankfully both riders are OK! 💥



Check out what happened here 😮#MotoGP | VIDEO 👇https://t.co/86MgztAvZf — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 6, 2024

La classifica del Day-1 dei test ufficiali MotoGP 2024 a Sepang

Pubblicato da Simone Valtieri, 06/02/2024