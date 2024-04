MotoGP Americhe 2024: orari, meteo e segreti del circuito

La MotoGP approda ad Austin dopo con lo scorso sorprendente Gran Premio del Portogallo, che ha visto trionfare Jorge Martin, salire sul podio Enea Bastianini e il fenomenale rookie Pedro Acosta ma soprattutto che ha visto i riflettori puntati sull'incidente tra il campione del mondo in carica, Francesco Bagnaia, e l'otto volte iridato Marc Marquez. Al COTA (Circuit of the Americas), andrà in scensa la rivincita, su una pista dove lo spagnolo parte con i favori del pronostico per motivi storici, ma dove tutti, ducatisti e non, cercheranno di non perdere terreno da un Martin già lanciatissimo in classifica. Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla del primo weekend dell'anno della Formula 1, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e 10 i team della griglia.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 12 aprile

Prove libere 1: 17.45 – 18.30

Prequalifiche: 22.00 – 23.00

Sabato 13 aprile

Prove libere 2: 17.10 – 17.40

Qualifiche 1: 17.50 – 18.05

Qualifiche 2: 18.15 – 18.30

Sprint: 22:00

Domenica 14 aprile

Gara Moto3: 18.00

Gara Moto2: 19:15

Gara MotoGP: 21:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 13 aprile

Qualifiche MotoGP: 17.50-18.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 22:00 (diretta)

VEDI ANCHE

Domenica 14 aprile

Gara Moto3: 18.00 (diretta)

Gara Moto2: 19:15 (diretta)

Gara MotoGP: 21:00 (diretta)

Test MotoGP Sepang 2024, Marc Marquez (Ducati) - Credits Gresini Racing

LINK UTILI - GP AMERICHE 2024

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti i piloti della MotoGP, il Circuit of the Americas da 5,51 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 si è meritato un indice di difficoltà di 3 perché nelle prime 10 curve solo in 3 occasioni i piloti utilizzano i freni e appena un’altra volta dalla curva 14 alla 18. In media i freni sono usati per il 26 % della gara. La curva più dura del Circuit of the Americas per l’impianto frenante è la 12: le MotoGP passano da 338 km/h a 65 km/h in 5,8 secondi in cui percorrono 293 metri mentre i piloti esercitano un carico sulla leva del freno di 5,8 kg. La decelerazione è di 1,5 g, la pressione del liquido freno Brembo raggiunge i 12,5 bar e la temperatura dei dischi in carbonio i 690 °C.

IL METEO DEL GP

Venerdì 12 aprile: parzialmente nuvoloso; temperatura 14°-27°; precipitazioni 0%; umidità 42%

Sabato 13 aprile: parzialmente nuvoloso; temperatura 17°-28°; precipitazioni 10%; umidità 57%

Domenica 14 aprile: per lo più nuvoloso; temperatura 20°-29°; precipitazioni 10%; umidità 64%

Pubblicato da Simone Valtieri, 09/04/2024