MotoGP Americhe 2024, Vinales pole spaziale! Martin cade due volte ed è 6°

Nelle qualifiche del Gran Premio delle Americhe il più veloce di tutti è Jorge Martin, ma non è lui che si prende la pole position, perché per ben due volte, mentre stava facendo il miglior tempo, cade a terra nel corso del primo tentativo ed è costretto a rientrare ai box e a montare una gomma soft all'anteriore che lo penalizzerà tantissimo nel secondo run. Solo sesto l'iberico, ma la Spagna può gioire comunque per i suoi tre piloti in prima fila: un Maverick Vinales sontuoso in sella all'Aprilia si prende pole e record del tracciato davanti al supersonico Pedro Acosta su KTM e al vecchio leone Marc Marquez sulla Ducati. Francesco Bagnaia, invece, mette insieme due buoni tentativi ma nulla di più, e si merita la quarta piazza sulla griglia davanti al compagno Enea Bastianini e al già citato Martin. Terza fila per Aleix Espargagro, caduto nel corso del secondo tentativo, e per i due italiani sulla Ducati, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, tornato a partire dalle prime tre file dopo un tempo lunghissimo. Quarta fila, infine, per il ducatista Marco Bezzecchi, caduto anch'esso nel corso del secondo run, e per Jack Miller (KTM) e Alex Marquez (Ducati).

DELUSIONE BINDER Dalla Q1 erano stati promossi in Q2 Jack Miller e Alex Marquez, mentre erano rimasti fuori per pochissimo Raul Fernandez e Miguel Oliveira, che piazzano così le loro Aprilia sulla quinta fila in griglia assieme al vincitore dello scorso anno Alex Rins, passato dalla Honda alla Yamaha per il 2024. Sesta fila per Fabio Quartararo, fresco di rinnovo proprio con la Yamaha, caduto nel corso del suo tentativo finale, e per un deludente Brad Binder, caduto anch'esso ma nel corso del primo tentativo e mai in lizza per il passaggio del turno. Con loro ci sarà anche Augusto Fernandez sulla quarta KTM. Ultimi quattro posti, ancora una volta, per le quattro Honda che andanno a partire dalla ottava e nona fila con, nell'ordine, Johann Zarco, Joan Mir, Takaaki Nakagami e Luca Marini.

Risultati Q1 MotoGP Americhe 2024

P9 and P11 for Johann and Taka in the Q1 session #AmericasGP pic.twitter.com/Vf159C6Aqg — LCR Team (@lcr_team) April 13, 2024

Risultati Q2 MotoGP Americhe 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 13/04/2024