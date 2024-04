La Yamaha convince Fabio Quartararo: firmato rinnovo biennale

Importante colpo messo a segno dal team Monster Energy Yamaha: quest'oggi è stato comunicato il rinnovo biennale firmato da Fabio Quartararo, un accordo per nulla scontato considerate le difficoltà incontrate dalle moto giapponesi nelle ultime stagioni. Si prolunga così un binomio giunto al quarto anno, dopo i due passati con il team satellite, e iniziato nel migliore dei modi con la conquista del Mondiale 2021, a cui è seguito il secondo posto del 2022, con il bis sfumato dopo la grande rimonta di Pecco Bagnaia nella seconda parte di campionato.

COME YAMAHA HA CONVINTO QUARTARARO Come sottolineato dalla stessa Yamaha, la decisione di Quartararo di firmare il rinnovo contrattuale è stata influenzata dal forte impegno profuso dalla casa giapponese per riportare al successo la YZR-M1. L'amministratore delegato Lin Jarvis ha spiegato: ''Mantenere Fabio come parte del Factory Team è parte integrante del progetto Yamaha MotoGP. Fabio è un talento eccezionale, un gran lavoratore, un grande giocatore di squadra, e ha molti anni competitivi davanti a sé. Non risparmieremo sforzi per garantirgli un futuro brillante, adottando un approccio più 'aggressivo' allo sviluppo della moto''. La Yamaha è impegnata in una completa riorganizzazione della sua struttura: ''Abbiamo già apportato modifiche significative alla nostra organizzazione, tra cui un nuovo sistema di gestione interno, il reclutamento delle migliori competenze nel settore, nuove partnership tecniche esterne, un aumento del budget per lo sviluppo e un programma di test intensificato - ha aggiunto Jarvis - Tutti questi cambiamenti sono progettati per accelerare il processo per tornare a vincere. Fabio ha capito questo impegno e questo gli ha dato la fiducia necessaria per prendere la decisione di restare con noi per i prossimi anni''.

VEDI ANCHE

Test MotoGP Sepang 2023, Fabio Quartararo (Yamaha)

FABIO FIDUCIOSO La bontà del progetto Yamaha è stata dunque promossa da Quartararo, il quale ha spiegato: ''Lo scorso inverno Yamaha mi ha dimostrato di avere un nuovo approccio e una nuova mentalità aggressiva. La mia fiducia è alta: torneremo al davanti insieme! Sei anni fa mi hanno dato la possibilità di passare alla MotoGP e da allora abbiamo realizzato grandi cose insieme. Abbiamo ancora molta strada davanti a noi per ricominciare a lottare per la vittoria. Lavorerò duro e sono sicuro che, insieme, realizzeremo ancora una volta il nostro sogno''. Anche Jarvis ha ammesso che il ritorno al vertice della MotoGP richiederà ancora grande impegno: ''Siamo i primi ad ammettere che c’è molto lavoro da fare per tornare al livello competitivo a cui eravamo nel 2021 e nella prima metà del 2022, ma con Fabio sai che darà sempre il 100% del suo massimo impegno''. Quartararo con il team Monster Energy Yamaha ha ottenuto 8 vittorie e 21 podi, oltre a 16 pole position, in 93 weekend di gara disputati finora assieme.

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/04/2024