Ecco il team Monster Energy Yamaha MotoGP di Quartararo e Rins

Il sesto team a presentarsi in vista della stagione 2024 della MotoGP è uno dei più blasonati, il Monster Energy Yamaha MotoGP di Fabio Quartararo e Alex Rins. La squadra giapponese, diretta da Lin Jarvis e ''Maio'' Meregalli, è già scesa in pista nello shakedown di Sepang e alla vigilia della tre-giorni di test ufficiali, che si svolgeranno da domani all'8 febbraio sempre sul tracciato malese, toglie i veli alla moto che avrà il compito di migliorare i risultati della passata stagione. Al fianco di Quartararo è arrivato lo spagnolo Rins dalla Honda, che prende il posti di Franco Morbidelli, e i dirigenti sono certi che possa essere da sprono al francese per fare ancora meglio. Di seguito il video della presentazione e le dichiarazioni dei protagonisti.

Le parole dei protagonisti

Fabio Quartararo

''L'inizio della nuova stagione è sempre emozionante. Tutti ripartono da zero punti e so che sia io sia la squadra siamo super motivati a portare a termine quanto più lavoro possibile durante i test di Sepang. Un buon inizio del 2024, anche se si tratta solo di test pre-campionato, può portare a un grande vantaggio in seguito. Quindi, come sempre, metteremo tutto quello che abbiamo in ogni giorno, in ogni sessione, in ogni corsa e in ogni giro. So che la Yamaha ha lavorato duro dietro le quinte, quindi penso che se continuiamo a spingerci al limite in tutti gli aspetti, dovremmo essere in grado di trascorrere un grande anno insieme. Voglio lottare per le prime posizioni e voglio salutare nuovamente i miei tifosi dal gradino più alto del podio!''

Alex Rins

''Ho già avuto il mio primo assaggio della M1 lavorando con il team Yamaha al Valencia Test e allo Shakedown Test, ma l'evento di lancio della stagione MEYM 2024 di oggi mi fa sentire di nuovo emozionato come se fosse il primo giorno. Abbiamo fatto un buon primo giro nei test di Valencia, quindi ne sono rimasto abbastanza soddisfatto e non vedo l'ora di continuare il lavoro qui a Sepang domani. Ho molte cose da provare, ma mi sento fiducioso. La moto sembra facile da adattare, quindi penso che potrò fare qualche ulteriore passo avanti nei test di Sepang. Ho lavorato molto sulla mia forma fisica per arrivare qui al miglior livello possibile, e ora tutto quello che voglio fare è ricominciare a pedalare!''

Lin Jarvis

''L’anno scorso è stata una stagione difficile, ma ci siamo riorganizzati, abbiamo ristrutturato la nostra organizzazione e ora siamo pronti a ripartire. Dopo aver apportato modifiche significative al nostro team del progetto MotoGP e con una nuova formazione di piloti, il team si sente riposato e pronto ad affrontare la stagione 2024. Gli ingegneri Yamaha hanno lavorato 24 ore su 24 durante la ''pausa invernale'' e hanno continuato a sviluppare la moto. Quindi, sebbene la livrea rimanga la stessa per questa stagione, c’è molto di più nella M1 con specifiche 2024 di quanto sembri a prima vista. All’inizio del campionato affronteremo 3 test seguiti da un calendario di 21 eventi con 42 gare individuali, inclusi gli Sprint e le Gare principali.

Oltre a ciò, abbiamo numerosi test IRTA durante tutta la stagione, nonché molti test privati in cui ora possiamo utilizzare i nostri piloti GP a causa dell'applicazione delle nuove regole di concessione per il 2024. Sarà quindi una stagione lunga e intensa, dove conteranno sia le prestazioni che la resistenza per raggiungere il successo in campionato. Credo che quest’anno sarà una delle stagioni MotoGP più emozionanti degli ultimi tempi e spero che i fan di tutto il mondo si godano le battaglie dei prossimi 10 mesi''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 05/02/2024