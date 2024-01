Ecco il team GasGas Factory Racing Tech3 di Acosta e Fernandez

E dopo tre Ducati e una Aprilia, ecco il primo team targato KTM a presentarsi al mondo. Nel GasGas Factory Racing Tech3 non c'è più Pol Espargaro. Al suo posto, al fianco del confermato Augusto Fernandez, c'è moltissima attesa per il giovane talento spagnolo e bi-campione del mondo in Moto3 e Moto2, Pedro Acosta, che al suo quarto anno in pista è già approdato in MotoGP sulla scia delle carriere di Rossi e Marquez. Non perdetevi lo show in diretta dalle 11.

Le parole dei protagonisti

Pedro Acosta

''Se penso alla mia carriera e al viaggio compiuto finora, è stato davvero bello! È bello dire che ho avuto l'opportunità di correre per un team ufficiale nella mia prima stagione, è bello dire che ho vinto due titoli in tre anni, è bello dire che sono entrato in un team ufficiale per la prima stagione in MotoGP. Ma è anche piuttosto difficile giocare con la pressione, giocare con i commenti. Non voglio pensare ai risultati in questo momento. Ho solo un giorno in moto e non è il momento di parlare di risultati o obiettivi perché non è realistico. Cercherò di godermi i test in Malesia e di acquisire quanta più esperienza possibile per cercare di essere competitivo all’inizio della stagione, ma durante questo periodo dovremo anche acquisire esperienza in gara per crescere passo dopo passo''.

Augusto Fernandez

“Tutto era nuovo e c’era molto da imparare l’anno scorso, ma c’erano punti verso la fine della stagione in cui mi sentivo veloce e come se avessi la velocità. Mi sentivo a mio agio alla guida della moto, ma da debuttante dovevi essere molto paziente e fidarti del processo. Quando ho finito il 2023 ho analizzato la stagione e ho visto che avevo fatto i passi che dovevo fare. Non vedo l’ora che arrivi quest’anno perché ora ho i riferimenti di ogni pista con la GASGAS RC16 e so che il venerdì dobbiamo dare molti input perché può decidere gran parte del fine settimana. Sono super orgoglioso di collaborare con la Red Bull e di averli sulla moto. È un sogno e abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per esibirci. È nelle nostre mani quindi proviamolo”.

Hervé Poncharal

“Una delle cose più entusiasmanti accadute quest'inverno è il ritorno della Red Bull con Tech3, e siamo estremamente felici di averli di nuovo presenti sulla nostra MotoGP. Questa stagione sarà più emozionante che mai, con una griglia molto competitiva: piloti e pacchetti tecnici sono così vicini tra loro, quindi credo davvero che siamo pronti per uno spettacolo fantastico. Augusto Fernandez ha imparato molto lo scorso anno ed è pronto a esibirsi e lottare per le prime posizioni. Con noi ci sarà uno dei prospetti più entusiasmanti che la MotoGP abbia conosciuto negli ultimi anni, Pedro Acosta. Il suo primo giorno ai test di Valencia ci ha dato la certezza che ha tutto per avere una brillante stagione da rookie, e non vediamo l’ora di andare a Sepang per dare il via alle cose!”

Pit Beirer

“Il 2023 è stato un anno molto intenso per la nostra prima stagione con GASGAS in griglia, ma Augusto è arrivato con un grande approccio – è super positivo e un combattente – e ci ha regalato un momento clou a Le Mans con la sua 4a posizione. Sento che la squadra si è adattata molto bene durante tutta la stagione e non vedo l’ora di vedere cosa riuscirà a fare Augusto al secondo tentativo. Con Pedro penso che l’intero paddock e la comunità siano d’accordo sul fatto che ci sia un diamante in arrivo in questo sport. È un pilota molto speciale, un pilota unico che ha già battuto tanti record in giovane età. Pedro ci renderà migliori e più forti per il futuro, quindi siamo felici di averlo. Ritengo che GASGAS sia un marchio molto dinamico e, guardando allo spirito di squadra con questi due fantastici atleti, è sicuramente quello a cui prestare attenzione nel '24.”

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/01/2024