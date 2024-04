MotoGP Americhe 2024, prequalifiche: Martin impressiona! 5 italiani in Q2

Il terzo appuntamento del motomondiale 2024 sulla pista di Austin è cominciato sotto a un cielo lindo e a un sole splendente. Il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio delle Americhe è stato sin da subito Maverick Vinales, che ha confermato il suo ottimo stato di forma in sella all'Aprilia con la quale lottato per la vittoria in Portogallo, chiudendo con il tempo di 2:03.294. Alle sue spalle la Ducati del leader iridato Jorge Martin, davanti alla KTM del sempre sorprendente rookie Pedro Acosta. Ottima anche la prima sessione di Enea Bastianini, che così come Marc Marquez (ottavo) e Francesco Bagnaia (undicesimo), non ha provato il time attack nel finale montando la media al posteriore per tutto il turno, prendendosi una ottima quarta piazza. Nella top ten si rivede anche Marco Bezzecchi, quinto, dopo un avvio di campionato difficile, così come un ottimo Franco Morbidelli, settimo e sempre più a suo agio in sella alla Desmosedici. Continuando con i piloti Ducati, Fabio Di Giannantonio ha chiuso in decima piazza, mentre sesta moto di Borgo Panigale nei dieci, oltre all'Aprilia del più veloce e alle KTM, con Brad Binder sesto e Jack Miller nono. Promettente il 13° e 14° posto delle Yamaha di Alex Rins e Fabio Quartararo, così come quello delle Honda di Luca Marini e Joan Mir, 15° e 16°.

PREQUALIFICHE I giochi si sono fatti più seri invece al pomeriggio, nella serata americana. Il più veloce delle ''practice'' è stato Jorge Martin, che con un giro al fulmicotone fatto a una dozzina di minuti dalla fine, ha fermato i cronometri sul tempo di 2'01''397, demolendo il vecchio record di Bagnaia di circa mezzo secondo e rifilando distacchi abissali a tutti! Alle spalle dello spagnolo ha chiuso il suo connazionale Maverick Vinales, staccato di meno di un decimo ma con pista più gommata. Buoni i tempi di Marc Marquez, Francesco Bagnaia e Pedro Acosta, che completano la top five entro il mezzo secondo di distacco. Avanzano alla Q2 diretta di domani anche Aleix Espargaro con la seconda Aprilia ufficiale, e poi quattro italiani con la Ducati, nell'ordine: il sorprendente Franco Morbidelli, più gli ottimi Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi. Nessun sorriso, invece, adll'11° posto in giù, con le due Aprilia del team Trackhouse Racing, quelle di Miguel Oliveira e Raul Fernandez, primi degli esclusi dal segmento decisivo delle qualifiche. Il peggiore ducatista è invece Alex Marquez, 13°, davanti alle tre KTM di Brad Binder, Augusto Fernandez e Jack Miller, probabilmente i più delusi. Male anche le Yamaha di Fabio Quartararo e Alex Rins, 17° e 18°, poi le quattro Honda, in una crisi sempre più profonda con Johann Zarco, Joan Mir (caduto), Luca Marini e Takaaki Nakagami.

Risultati Prove libere 1 MotoGP Americhe 2024

Risultati Prequalifiche MotoGP Americhe 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 12/04/2024