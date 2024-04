MotoGP Americhe 2024, Vinales vince davanti ad Acosta: marziani! 3° Bastianini

La statistica che racconta il trionfo di Maverick Vinales al Gran Premio delle Americhe è molto indicativa: l'unico pilota della storia ad aver vinto almeno una gara in MotoGP con tre costruttori diversi: Suzuki, Yamaha e Aprilia. Per troppi anni gli è mancata la moto giusta, ora sembra averla e con il casco di Batman ricorda a tutti di essere lo stesso supereroe che, se in giornata, regolava i mostri sacri della categoria. E oggi dopo un via difficile, scivolato in 11° posizione dopo una manovra azzardata di Martin, si è rimboccato le maniche e superato gente che ha dato spettacolo per tutta la gara, prendendosi la prima posizione a 7 giri dal termine e andando a vincere su un fenomeno come Pedro Acosta, che alla terza gara in MotoGP dimostra di saper stare lì con tutti i più grandi e anche di poterli battere con una KTM appena conosciuta! Terzo un Enea Bastianini che zitto zitto, cuatto cuatto, è il primo inseguitore nel mondiale di un Jorge Martin uscito ridimensionato, così come Pecco Bagnaia, da questo weekend. Austin è una pista particolare, è vero, ma entrambi dovranno lavorare parecchio per avere la meglio di questi super sfidanti: Vinales, Acosta, Bastianini e anche Marc Marquez, caduto quando era in testa dando la sensazione che avrebbe potuto vincere la gara. Bagnaia non aveva oggi il passo di Vinales, e dopo una buona prima metà gara è calato alla distanza finendo quinto. La top ten viene completata da un eccellente Fabio Di Giannantonio, quarta Ducati di giornata, che chiude sesto davanti ad Aleix Espargaro (Aprilia), Marco Bezzechi (Ducati), Brad Binder (KTM) e Raul Fernandez (Aprilia). Jack Miller, protagonista dei primi giri, scivola in 13° posizione dietro anche a Oliveira e Quartararo, mentre finiscono a punti anche Augusto Fernandez e Alex Marquez, caduto ma in grado di rialzarsi e scalzare dalla zona punti Luca Marini, solo 16° e ultimo. Caduti tutti gli altri.

LA GARA Al via Pedro Acosta scatta meglio di tutti prendendo la testa, mentre alle sue spalle succede di tutto con Martin che per passare Bagnaia lo sportella e, a carambola, ad avere la peggio è Vinales che va largo e scivola in 11° posizione. Dopo i primi giri però Bagnaia risale bene passando Bastianini, Marquez e Miller e si mette a guardare la lotta stellare tra Acosta e Martin, con Marquez negli scarichi. Al quarto giro Acosta perde tre posizioni e in testa va Martin su Marquez e Bagnaia, ma fino all'ottava posizione di Vinales sono tutti in fila. Al sesto giro Marquez prova a passare Martin, che chiude e gli tocca l'anteriore perdendo la posizione su Bagnaia e Acosta. Restano in sette davanti con Vinales che passa Alex Marquez e si mette in scia a Miller e Bastianini. Al settimo Bagnaia inizia a soffrire, passato da Acosta e Marquez in poche curve. Vinales intanto prosegue la rimonta e si mette in quinta posizione iniziando a far fruttare la gomma media. Al nono giro splendida lotta tra Vinales e Bagnaia con l'iberico che alla fine ha la meglio, mentre davanti Acosta e Marquez tornano su Martin e lo passano! Finisce qui? No, al giro successivo Marquez passa Acosta in curva 1 e si mette davanti su una delle sue piste preferite, ma pochi istanti dopo, mentre cerca di allungare sul suo erede designato, commette un errore e si stende! Lo spettacolo allora iniziano a darlo Vinales e Acosta, con il pilota dell'Aprilia che cerca di passare il rookie maravilla con la KTM dopo essersi sbarazzato di Martin, che diventa invece preda di Bagnaia e Bastianini, anzi di Bastianini e Bagnaia visto il sorpasso del numero 23 al numero 1. Vinales, che dopo il giro 1 era 11°, prende di nuovo la testa al 13° giro, dietro di lui sembra Martin non riesce a tenere il ritmo di Acosta e deve difendersi da un Bastianini gagliardo e tosto, che lo passa al penultimo giro!

14/04/2024