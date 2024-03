MotoGP Portogallo 2024, le pagelle di Portimao

Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP del Portogallo 2024 a Portimao: Martin over the top, Vinales e Acosta fantastici! Bravo Bastianini, rimandato Bagnaia

Il Gran Premio del Portogallo se lo aggiudica un perfetto Jorge Martin, che si prende il voto perfetto e tondo tondo, come le curve che dipingeva. Fantastiche anche le prestazioni di Vinales, Acosta e Bastianini. Bravi sia Marquez sia Binder, Bagnaia un po' spento. Bocciati Morbidelli, Alex Marquez e Raul Fernandez, tutti caduti dopo poche curve.

Clicca qui per leggere la cronaca del GP del Portogallo

JORGE MARTIN - VOTO 10 Martinator è tornato, è riuscito a vincere una gara alla domenica azzeccando la partenza e restando sempre davanti. Siamo solo alla seconda gara, ma questo è già un successo che pesa.

MAVERICK VINALES - VOTO 9 Il secondo posto se lo meritava, ha guidato alla grande nonostante i problemi fisici e al cambio. Purtroppo la rottura di quest'ultimo lo ha messo fuori gioco sul più bello.

ENEA BASTIANINI - VOTO 8,5 La Bestia sta tornando, non c'è ancora il proverbiale ''comeback'' nella seconda parte di gara ma questa GP24 gli piace e lui oggi sarebbe arrivato a podio in ogni caso. Bravo!

PEDRO ACOSTA - VOTO 9,5 Non lo scopriamo oggi, ma il ragazzo conferma di avere quel ''quid'' proprio dei campionissimi. Primo podio in MotoGP sorpassando, tra gli altri, Marquez e Bagnaia. Scusate se è poco.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 6 Oggi non aveva il suo solito passo, ma non ha colpe nell'incidente con Marquez. Ha incrociato le traiettorie come fanno i piloti, ed è stato sfortunato. Rimboccarsi le maniche e via.

MARC MARQUEZ - VOTO 7 Al secondo GP in Ducati è già tra i primi, e non avevamo dubbi. Nel finale fa bene a infilare Pecco come vede il varco, ma chiudendo doveva aspettarsi che il rivale fosse lì. Peccato.

BRAD BINDER - VOTO 7 In una gara al di sotto dei suoi standard, alla fine porta a casa un buon quarto posto, risalendo in seconda posizione in classifica generale. Certo, 5 secondi da Acosta non sono pochi...

JACK MILLER - VOTO 6,5 Dopo parecchi GP difficili finalmente una discreta top 5, in una gara che avrebbe concluso 8° senza i pasticci altrui. Deve continuare a lavorare sereno, i risultati arriveranno.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 6,5 Non è il Bez che ci ha incantato lo scorso anno, ma sta piano piano prendendo dimestichezza con la GP23 e questo sesto posto è positivo. Non sufficiente per lui, ma positivo.

FABIO QUARTARARO - VOTO 7 Vedere un campione come lui lontano dai riflettori fa male. Oggi fa la gara migliore possibile, rifilando 11'' al compagno, ma ne incasso 20'' dal vincitore. Non poteva fare di più.

I voti degli altri

ALEIX ESPARGARO - VOTO 6

VEDI ANCHE

MIGUEL OLIVEIRA - VOTO 6

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 6

AUGUSTO FERNANDEZ - VOTO 5

JOAN MIR - VOTO 6

ALEX RINS - VOTO 6

TAKAAKI NAKAGAMI - VOTO 6

JOHANN ZARCO - VOTO 5,5

LUCA MARINI - VOTO 5,5

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 4

ALEX MARQUEZ - VOTO 4

RAUL FERNANDEZ - VOTO 4

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/03/2024