MotoGP Portogallo 2024, pole di un super Bastianini! Bagnaia 4° e Bezzecchi 6°

La pole position del Gran Premio del Portogallo se la aggiudica Enea Bastianini. All'alfiere della Ducati ufficiale basta un solo giro veloce in Q2 per siglare l'1:37.706 sufficiente per la pole position, beffando un generosissimo Maverick Vinales con l'Aprilia, che nonostante i problemi intestinali riesce comunque a piazzarsi in prima fila a soli 8 centesimi dalla Bestia, e a Jorge Martin, staccato di un decimo. Non riesce la missione di arpionare una delle prime tre posizioni a Francesco Bagnaia, che nel suo ultime tentativo era in linea con il tempo della pole fino a un errore di traiettoria nel finale che lo lascia in seconda fila, assieme a Jack Miller (KTM) e Marco Bezzecchi (Ducati). Terza fila invece per Marc Marquez, protagonista di una rovinosa caduta al curvone nel corso del primo tentativo, mentre stava facendo un bel giro prendendo la scia a Bagnaia e Miller. Lo spagnolo ha dovuto cambiare tuta e moto per tornare dentro e ottenere un poco soddisfacente ottavo posto, alle spalle dell'ottimo Pedro Acosta (KTM) e davanti al buon Fabio Quartararo con la Yamaha. Quarta fila, infine, per Brad Binder - caduto anch'esso nel corso del primo tentativo lanciato - Alex Rins (Yamaha) e Alex Marquez (Ducati).

IL RESTO DELLA GRIGLIA Nella prima parte di qualifiche, erano avanzati dalla Q1 alla Q2 i due spagnoli Alex Marquez e Pedro Acosta, con margine rispetto agli altri concorrenti. In quinta fila si piazzano dunque Aleix Espargaro (Aprilia), Fabio Di Giannantonio (Ducati) e il padrone di casa Miguel Oliveira (Aprilia). Sesta fila per Raul Fernandez (Aprilia), Franco Morbidelli (Ducati) e Augusto Fernandez (KTM). Ultimi quattro posti per le Honda, con Johann Zarco, Joan Mir e Takaaki Nakagami in settima fila e Luca Marini solitario in ottava fila.

Pubblicato da Simone Valtieri, 23/03/2024