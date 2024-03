MotoGP Portogallo 2024: orari, meteo e segreti del circuito

La MotoGP è scattata due settimane fa con il Gran Premio del Qatar, che ha visto trionfare il campione del mondo in carica, Francesco Bagnaia. Il pilota italiano ha raddrizzato un sabato storto e vinto di prepotenza la prima tappa iridata, portandosi in testa alla graduatoria davanti a Brad Binder e Jorge Martin. Saranno ancora loro a darsi battaglia questo fine settimana nel Gran Premio del Portogallo sul tracciato di Portimao, ma occhio anche a Marc Marquez, già quarto al debutto con la casa di Borgo Panigale, e soprattutto al rookie Pedro Acosta, che nelle sue tre precedenti apparizioni sulla pista lusitana ha sempre vinto, una volta in Moto3 e due in Moto2, e dopo l'esordio brillante in Qatar siamo sicuri che potrà sicuramente dire la sua. Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla del primo weekend dell'anno della Formula 1, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e 10 i team della griglia.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 22 marzo

Prove libere 1: 11.45 – 12.30

Prequalifiche: 16.00 – 17.00

Sabato 23 marzo

Prove libere 2: 11.10 – 11.40

Qualifiche 1: 11.50 – 12.05

Qualifiche 2: 12.15 – 12.30

Sprint: 16:00

Domenica 24 marzo

Gara Moto3: 12.00

Gara Moto2: 13:15

Gara MotoGP: 15:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 23 marzo

Qualifiche MotoGP: 11.50-12.30 (diretta)

Sprint MotoGP: 16:00 (diretta)

Domenica 24 marzo

Gara Moto3: 17:15 (differita)

Gara Moto2: 18:30 (differita)

Gara MotoGP: 20:15 (differita)

LINK UTILI - GP QATAR 2024

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti i piloti della MotoGP, l’Autodromo Internacional do Algarve da 4,59 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 si è meritato un indice di difficoltà di 3 perché metà delle 10 frenate rientrano nella categoria Low e soltanto 2 sono High. Peraltro, queste 2 sono tutte racchiuse nelle prime 5 curve, facilitando quindi il ritorno dell’impianto a temperature accettabili nelle restanti curve. La curva più dura dell’Autodromo Internacional do Algarve per l’impianto frenante è la prima, complice il rettilineo di 969 metri che la precede: attraverso il ricorso ai freni per 4 secondi i piloti della MotoGP riescono a ridurre la velocità da 330 km/h a 123 km/h mentre percorrono 243 metri. Per riuscirci esercitano un carico di 7 kg sulla leva del freno mentre la pressione del liquido freno Brembo raggiunge i 14,9 bar.

IL METEO DEL GP

Venerdì 22 marzo: per lo più nuvoloso; temperatura 13°-24°; precipitazioni 0%; umidità 67%

Sabato 23 marzo: parzialmente nuvoloso; temperatura 11°-20°; precipitazioni 0%; umidità 70%

Domenica 24 marzo: per lo più soleggiato; temperatura 12°-19°; precipitazioni 0%; umidità 72%

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/03/2024