MotoGP Qatar 2024, le pagelle di Lusail

Il Gran Premio del Qatar suggerisce quattro piloti (più uno) che si giocheranno il mondiale, e sono quelli con il voto più alto. Bagnaia ricomincia da campione, mentre Binder e Martin limitano i danni. Bravi Marc Marquez e Acosta al debutto su una nuova moto, ma positive anche le gare di Bastianini, Di Giannantonio e Alex Marquez. Chi delude sono Espargaro, Miller e Bezzecchi

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 10 Chi lo dava per sconfitto dopo la sprint di ieri ha dovuto rimangiarsi tutto, Pecco ha vinto da campione qual è, dimotrando di essere ancora lui l'uomo da battere.

BRAD BINDER - VOTO 9 Quest'anno la KTM sembra essere un passo avanti rispetto al 2023, e della stessa categoria di Ducati. Lui la guida a memoria, e inizia la stagione con podio per cui c'era da firmare alla vigilia.

JORGE MARTIN - VOTO 8 Il terzo posto è un buon risultato per lui, ma quel penultimo giro fulmineo lascia pensare che abbia gettato al vento almeno la seconda piazza. Poco male, per il mondiale lui c'è.

MARC MARQUEZ - VOTO 8 Okay è Marquez e da lui ci si aspetta sempre di più, ma lasciategli un po' di tempo e vedrete. Quando sarà a posto con la complicata GP23 farà meglio di oggi, e ha già fatto tanto.

ENEA BASTIANINI - VOTO 7,5 Non firma una delle sue proverbiali rimonte ma qualche posizione alla fine la conquista, risalendo dal 7° al 5° posto e cominciando decisamente meglio dell'anno scorso. Bene così.

ALEX MARQUEZ - VOTO 7 Su una delle sue piste preferite fatica a misurarsi con i campioni che ha davanti ma resta sul loro passo per quasi tutta la gara, cedendo solo un pizzico nel finale. Comunque positivo.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 7 Non è la vittoria dello scorso anno, ma quella arrivò con la GP22 che conosceva a menadito, mentre la GP23 è più complicata. La 7° piazza è comunque un ottimo risultato.

ALEIX ESPARGARO - VOTO 5,5 Forse la sua Aprilia non era quella di ieri, ma dopo la sprint ci si attendeva molto di più da lui e dal pacchetto. L'ottavo posto è quasi una delusione viste le premesse

PEDRO ACOSTA - VOTO 8 Che abbia la stoffa del fenomeno non lo scopriamo certo oggi, ha solo bisogno di capire questa nuova moto, ma iniziare con tanti sorpasso (tra cui a Marquez) e una top ten è tanta roba.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 5 Uno come lui non può fare un weekend anonimo come quello che si è appena concluso. Ultimo delle Ducati (tranne Morbidelli) e mai della partita. Rivogliamo simply the Bez.

I voti degli altri

Pubblicato da Simone Valtieri, 10/03/2024