MotoGP Qatar 2024: Bagnaia trionfa in modo perentorio a Lusail

Se qualcuno se lo fosse scordato, il campione è lui. Si chiama Francesco Bagnaia e sa benissimo come raddrizzare un weekend partito male. Pecco trionfa nel Gran Premio del Qatar mettendosi davanti a tutti già nel corso del primo giro, e riuscendo a fiaccare la resistenza dei due coriacei Brad Binder e Jorge Martin, che hanno chiuso sul podio alle loro spalle. Ottima gara di Marc Marquez, che è quarto davanti a un buon Enea Bastianini, mentre Pedro Acosta fa intravvedere un futuro brillante dando spettacolo fino a metà gara (suo, alla fine il giro veloce, è il più giovane della storia togliendo il primato di precocità a Fabio Quartararo), ma deve ancora imparare a dosarsi, scivolando poi dalla quarta alla nona posizione. Davanti a lui chiudono le Ducati di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio e l'Aprilia di un Aleix Espargaro dal quale ci si attendeva di più, mentre alle sue spalle prendono punti anche Vinales (Aprilia), Quartararo (Yamaha), Zarco (Honda), Mir (Honda), Bezzecchi (Ducati) e Oliveira (Aprilia). Qualche passo in avanti per Morbidelli, 18°, mentre cade Jack Miller al secondo giro, rialzandosi e finenedo ultimo. In virtù di questi risultati la classifica del mondiale dopo la prima tappa è cortissima, con Bagnaia che comanda su Binder e Martin di, rispettivamente, 1 e 3 punti di vantaggio. Per Pecco si tratta della 23° vittoria nella classe regina, tante quante quelle del mitico Barry Sheene nel giorno in cui si celebra l'anniversario della sua scomparsa 21 anni fa.

🚦 LIGHTS OUT IN LUSAIL 🚦@88jorgemartin gets the start once again but @PeccoBagnaia is right there! 🔥



And HE LEADS into T4! ⚔️#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/4u66Tc9G6o — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 10, 2024

LA GARA Allo spegnimento dei semafori la moto di Raul Fernandez si è spenta, per cui è stata eseguita una nuova procedura di partenza e ridotta di un giro la distanza di gara. Dopo il secondo formation lap Bagnaia è stato il più pronto di tutti al via prendendo la terza piazza alla prima curva e passando subito Binder e Martin nelle due successive. Per la prima metà gara Pecco ha guidato un gruppo selvaggio, dove si è subito distinto Acosta, balzato in breve termine nella top 5 alle spalle di Marc Marquez. Il primo a incaricarsi dell'inseguimento del numero 1 è stato Martin, ma Binder gli è tornato davanti all'ottavo giro, provando lui a non lasciar fuggire il campione del mondo. La bagarre tra Martin, Binder, Marquez e Acosta, però, avvantaggia Bagnaia che ha portato il suo margine sopra al secondo quando però manca ancora metà gara. A 9 giri dal termine Acosta svernicia Marquez in rettilineo e si mette in quarta posizione, ma qualche giro dopo gli cede nuovamente la posizione commettendo un errore. Intanto Binder stacca gli altri ed è l'unico che sembra averne per seguire Bagnaia, con Martin che perde terreno. Anche Acosta fa fatica con le gomme e scivola dietro ad Alex Marquez ed Enea Bastianini. I giri continuano a passare ma Bagnaia mantiene sempre lo stesso vantaggio su Binder, con Martin terzo stancato anch'esso di un secondo. Negli ultimi giri si aspettava più bagarre, invece cambiano poche posizioni, ma importanti: Bastianini si prende la quinta piazza sul più giovane dei Marquez; Fabio Di Giannantonio e Aleix Espargaro ricacciano Acosta in nona piazza e stop. Pecco Bagnaia trionfa ricordando a tutti chi è il campione, mentre Binder salva la seconda posizione, riuscendo a difendersi all'ultimo giro dal ritorno di un Martin mai domo.

Pubblicato da Simone Valtieri, 10/03/2024