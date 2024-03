MotoGP Qatar 2024: orari, meteo e segreti del circuito

I test in Malesia e in Qatar - questi ultimi al Lusail International Circuit, sulla pista dove questa domenica scatterà il Motomondiale - hanno detto una cosa: c'è una lepre, il bi-campione del mondo Francesco Bagnaia, e ci sonno tanti, tantissimi segugi che vogliono il suo scalpo, a partire da quelli della sua stessa scuderia, ovvero Jorge Martin, Enea Bastianini e l'attesissimo Marc Marquez. Dietro alla Ducati, che schiera anche gli affamatissimi Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, scalpitano le Aprilia con Maverick Vinales ed Aleix Espargaro, e le KTM con Brad Binder, Jack Miller e con rookie ''maravilla'' Pedro Acosta, mentre la Honda di Joan Mir e la Yamaha di Fabio Quartararo cercheranno di ritrovare la via del podio, smarrita nelle ultime stagioni. Domenica scatta la 23° stagione della storia della MotoGP, a 75 anni esatti dall'inizio dell'epopea delle moto da corsa, iniziata nel 1949. Di seguito trovate tutte le info utili per non perdervi nulla del primo weekend dell'anno della Formula 1, più i dettagliati dati sul circuito offerti da Brembo Brakes, l'azienda italiana che rifornisce di impianti frenanti e componenti tutti e 10 i team della griglia.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 8 marzo

Prove libere 1: 13.45 – 14.30

Prequalifiche: 18.00 – 19.00

Sabato 9 marzo

Prove libere 2: 12.00 – 12.30

Qualifiche 1: 12.40 – 12.55

Qualifiche 2: 13.05 – 13.20

Sprint: 17:00

Domenica 10 marzo

Gara Moto3: 15.00

Gara Moto2: 16:15

Gara MotoGP: 18:00

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Venerdì 9 marzo

Qualifiche MotoGP: 12.40-13.20 (diretta)

Sprint MotoGP: 18:00 (diretta)

Sabato 10 marzo

Gara Moto3: 17:05 (differita)

Gara Moto2: 18:20 (differita)

Gara MotoGP: 20:05 (differita)

Test MotoGP Sepang 2024, Francesco Bagnaia (Ducati) - Credits MotoGP

LINK UTILI - GP QATAR 2024

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO

In arrivo

LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO

In arrivo

IL METEO DEL GP DEL QATAR 2024

Venerdì 8 marzo: parzialmente nuvoloso; temperatura 20°-26°; precipitazioni 0%; umidità 64%

Sabato 9 marzo: leggera pioggia; temperatura 20°-24°; precipitazioni 45%; umidità 73%

Domenica 10 marzo: parzialmente soleggiato; temperatura 19°-24°; precipitazioni 0%; umidità 66%

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/03/2024