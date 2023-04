La MotoGP già pensa al 2024, la gara d'esordio torna a Doha! Ecco le date di test e primo GP

La stagione della MotoGP 2023 è solo alla quarta di 20 gare in calendario (di ieri la notizia della cancellazione del Gran Premio del Kazakistan, che ha fatto scendere da 21 a 20 le tappe di quest'anno) ma già si sta delineando il calendario del prossimo campionato. La Dorna ha infatti già comunicato le date dei test invernali per la classe regina, affiancadogli quella del primo GP dell'anno, che torna a essere ai primi di marzo, per l'esattezza dall'8 al 10, in Qatar. La pista di Losail, abituata a ospitare le gare d'esordio del mondiale nelle ultime 16 stagioni, prima di lasciare il posto quest'anno al Circuito do Algarve di Portimao per il Gran Premio del Portogallo, che si è però svolto a marzo inoltrato (22-24), con la tappa qatarina che ha trovato posto a fine anno, ossia nel mese di novembre, come penultimo appuntamento stagionale.

Nel 2024 si torna dunque alla tradizione con la tappa del Qatar che sarà preceduta dalla consueta parentesi di test pre-stagionali proprio sulla pista di Losail. Prima di spostarsi in terra araba, però, la MotoGP farà tappa come sempre anche in Malesia, a Sepang, per lo shakedown e per i primi test ufficiali, previsti per i primi di febbraio Ovviamente a fine 2023 resta in calendario la primissima sessione di test in vista della prossima stagione, quelli che si svolgeranno il martedì post-Valencia, ossia subito dopo l'epilogi del mondiale, quando piloti e team che hanno cambiato tuta potranno prendere confidenza con i nuovi box, e tutte le squadre potranno già provare le novità per la stagione futura. Di seguito il riassunto schematico di quanto scritto.

Calendario test MotoGP 2024

VALENCIA (SPAGNA)

Test ufficiali: martedì 28 novembre 2023

SEPANG (MALESIA)

Shakedown test: giovedì 1-sabato 3 febbraio 2024 (riservato a tester e rookie)

Test ufficiali - martedì 6-giovedì 8 febbraio 2024

LOSAIL (QATAR)

Test ufficiali: lunedì 19-martedì 20 febbraio 2024

Calendario MotoGP 2024

1) GP Qatar, Losail: 8-10 marzo 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/04/2023