MotoGP Qatar 2024: Martin, supersonica pole! Bagnaia sbaglia ed è quinto

La pole position del Gran Premio del Qatar se la prende Jorge Martin, con un siderale 1:50.789, record della pista, stabilito nel corso del primo giro lanciato della Q2. Il pilota del team Prima Pramac Racing ha preceduto l'Aprilia di Aleix Espargaro e la Ducati di Enea Bastianini. Il campione del mondo Pecco Bagnaia sbaglia nel corso di un giro in cui aveva un decimo di vantaggio sul poleman e non può più migliorare nelle tornate successive, sia per il decadimento della gomma, sia per le cadute di Raul Fernandez e Brad Binder, che comunque gli partirà davanti con la KTM. La sesta posizione, a chiudere la seconda fila, è di Marc Marquez, con quattro Ducati nei primi sei posti. Terza fila per Fabio Di Giannantonio (Ducati), Pedro Acosta (KTM) e Alex Marquez (Ducati), mentre in quarta fila scattano Maverick Vinales (Aprilia), Jack Miller (KTM) e Fernandez (Aprilia).

BEZ IN DIFFICOLTÀ Nella Q1 i migliori sono stati Raul Fernandez e Jack Miller, mentre i primi degli esclusi vanno a completare la prima fila in griglia, e sono un ottimo Johann Zarco, miglior pilota Honda, e i delusi Miguel Oliveira (Aprilia) e Marco Bezzecchi (Ducati), che ha sbagliato in curva-1 nel corso di quello che sarebbe dovuto essere il suo tentativo migliore. Sesta fila nobile, con i campioni del mondo Fabio Quartararo (Yamaha) e Joan Mir (caduto con la sua Honda nel finale), e con la KTM di Augusto Fernandez, mentre in settima fila scatteranno le due Honda di Takaaki Nakagami e Luca Marini, inframezzati dalla Yamaha di Alex Rins, che non ha potuto fare il suo ultimo giro per un problema tecnico. Ultima posizione per Franco Morbidelli, che avendo saltato tutto l'inverno di test per un infortunio, sta imparando ora come si guida la Desmosedici GP24.

PREQUALIFICHE Il sabato di Lusail è iniziato prima del previsto, con un'importantissima sessione di P2 che ha qualificato i primi dieci piloti alla Q2 di qualche decina di minuti dopo. Ad avanzare direttamente alla fase calda pomeridiana sono stati Alex Marquez (1:51.108), Martin, Bagnaia, Vinales, Acosta, Espargaro, Bastianini, Marc Marquez e Binder, tutti sotto al vecchio record ''ufficiale'' della pista (quello ufficioso era stato stabilito da Pecco Bagnaia nel corso dei test, circa 2 decimi più basso) e raccolti in appena 3 decimi abbondanti. Tante anche le cadute, con Marini, Acosta, Morbidelli e Miller finiti sull'asfalto, ma di questi solo il giovane rookie iberico è riuscito a centrare la top ten. Fuori della top ten sono finite le due Aprilia del team Trackhouse con Fernandez e Oliveira entrambi sotto al vecchio record della pista. In difficoltà, Bezzecchi (13°), Quartararo (14°), Miller (15°), Mir (17°) e Rins (19°). Discorso a parte per Franco Morbidelli.

Risultati Prove libere 2* MotoGP Qatar 2024

*A causa della pioggia caduta ieri nel corso delle prequalifiche, i primi 10 tempi di questa sessione sono validi per l'avanzamento diretto alla Q2.

Risultati Qualifiche MotoGP Qatar 2024

Risultati Sprint MotoGP Qatar 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 09/03/2024