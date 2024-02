Test Lusail, day 2: Bagnaia vola col record della pista! Bastianini 2°, bene Marquez

Se il buongiorno si vede dal mattino, pardonne, dalla sera del Qatar, allora Francesco Bagnaia, bi-campione del mondo MotoGP , può essere molto soddisfatto dei suoi ultimi test prima che il mondiale della classe regina cominci, proprio dalla pista di Lusail, l'8 marzo prossimo. Il pilota ufficiale del Ducati Lenovo Team ha frequentato per tutto il giorno le zone alte della classifica, piazzando poi la zampata al 29° di XX giri complessivi completati oggi, fissando il nuovo record della pista nel deserto a 1:50.952, ben un secondo e un decimo più veloce di ieri e ben 8 decimi al di sotto del vecchio record del tracciato che già gli apparteneva grazie alla pole qui conquistata lo scorso anno.

MEZZA GRIGLIA RECORD Ma il torinese non è stato l'unico ad andare forte visto che sotto al vecchio primato sono scesi ben undici piloti, segno che i bolidi della MotoGP stanno diventando sempre più veloci (e che la pista era ben gommata, dopo 8 ore di test...). A un decimo da Pecco troviamo il suo rinato compagno Enea Bastianini, bravissimo anche oggi e desideroso di dimenticare quasi del tutto (la vittoria di Sepang meglio tenersela stampata bene in fronte) l'annata 2023, mentre a 3 decimi c'è l'Aprilia di Aleix Espargaro (caduto senza conseguenze). Nove moto italiane nei primi dieci posti con Marc Marquez che sembra aver trovato il bandolo della matassa, nonostante una caduta - la prima in Ducati - verso la fine della sessione, quarto a quasi 4 decimi dal campione del mondo. Lo spagnolo ha preceduto tre suoi connazionali: le Aprilia di Raul Fernandez e Maverick Vinales e la Ducati di Jorge Martin, e l'italiano Fabio Di Giannantonio, vincitore della gara dello scorso anno a Lusail. Chiudono la top ten la KTM di Brad Binder e la Ducati di Marco Bezzecchi, staccati di 6 e 7 decimi da Bagnaia.

GIAPPONESI ATTARDATE Jack Miller apre la seconda decina della classifica con la sua KTM, con 7 decimi di ritardo dall'ex compagno e una caduta a chiudere la sessione. Dietro di lui la quarta Aprilia, quella di Miguel Oliveira, che ha preceduto la Ducati di Alex Marquez. Ancora in difficoltà le giapponesi: Fabio Quartararo è 14° con un secondo di ritardo, mentre il compagno Alex Rins è 16°. Le Honda sono più indietro, tra 1''2 e 1''7 dalla vetta e occupano le posizioni dalla 17° alla 20° con Johann Zarco, Takaaki Nakagami, Joan Mir e Luca Marini. Da segnalare l'extra lavoro fatto dai piloti KTM del team GasGas, con Pedro Acosta 15° con 72 giri sul pallottoliere, e Augusto Fernandez 21° addirittura con 83 giri messi insieme. Chiudono la griglia i tre tester impegnati: Cal Crutchlow (Yamaha), Michele Pirro (Ducati) e Lorenzo Savadori (Aprilia), mentre assente in pista, ma presente nel box, Franco Morbidelli, che non ha ancora recuperato appieno dalla caduta di Portimao.

