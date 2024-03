MotoGP Portogallo 2024, Martin domina e va in fuga! Bagnaia e Marquez si buttano fuori!

Un Gran Premio del Portogallo che passerà alla storia, non tanto per la bellezza della gara ma per i colpi di scena che si sono veririficati. La vittoria è andata a Jorge Martin, in testa dal primo all'ultimo giro con pieno merito, riuscendo a fiaccare la resistenza di Maverick Vinales ed Enea Bastianini, che hanno girato sul suo stesso passo per tutto il giorno senza però poter fare nulla per attaccarlo. In virtù di questo risultato Jorge è ora in testa alla classifica iridata davanti con 18 punti di margine su Brad Binder, 21 su Bastianini e 23 su un Francesco Bagnaia oggi in difficoltà. Dopo una partenza rischiosa, in cui ha provato a passare ma per evitare il compagno si è visto ricacciato in quarta piazza. Da lì è rimasto aggrappato ai primi tre per metà gara, poi però è iniziata la sofferenza: prima la difesa su Marquez, poi quella su un pimpantissimo Pedro Acosta, risalito a suon di sorpassi su Miller, Binder e Marquez, e poi capace di passare anche il campione del mondo a poche tornate dal termine, su quella che - ricordiamo - è la sua pista preferita, dove aveva già vinto tre volte su tre. Alla fine Pecco si è trovato nuovamente alle prese con un Marquez con gomme più fresche, e dopo aver rintuzzato due attacchi, al terzo ha incrociato le traiettorie con lo spagnolo, e sono finiti entrambi per terra. Zero punti per loro, ma anche per Vinales, che ha avuto un problema tecnico proprio sul rettilineo al penultimo giro, infilato da Bastianini e poi a terra alla curva successiva.

DUCATI VS KTM E così il podio diventa Martin-Bastianini-Acosta, con lo spagnolo del team Gas Gas che è il terzo più giovane a salirvi in MotoGP. Alle spalle delle due Ducati, ci sono tre KTM con quelle di Brad Binder e Jack Miller, mentre sesto è Marco Bezzecchi, che sta ancora cercando di trovare la quadra sulla GP23. Settimo posto per Fabio Quartararo, miglior risultato dell'anno con la Yamaha, davanti alle due Aprilia di Aleix Espargaro e del padrone di casa Miguel Oliveira e alla Ducati di Fabio Di Giannantonio. A punti chiudono anche Augusto Fernandez (KTM), Joan Mir (Honda), Alex Rins (Yamaha), Takaaki Nakagami (Honda) e Johann Zarco (Honda), mentre Marquez dopo la caduta ha chiuso 16° davanti a Luca Marini e a Franco Morbidelli, caduto nelle prime fasi di gara e poi nuovamente in corsa. Oltre ai tre ritiri già segnalati c'è da aggiungere quello di Raul Fernandez con la seconda Aprilia del team Trackhouse. L'appuntamento è per il weekend del 12-14 aprile con il Gran Premio delle Americhe ad Austin, una delle piste preferite di Marc Marquez e Alex Rins.

VEDI ANCHE

Risultati Gran Premio del Portogallo 2024

We said it yesterday and we'll say it today, even louder! 📢PORTIMAO ALWAYS DELIVERS! 🙌@88jorgemartin wins 🏆@Bestia23 banishes the demons of 2023 👊@37_pedroacosta is a #MotoGP podium finisher, the third youngest in history 🥉#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/MrCn7gAAUh — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 24, 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/03/2024