SBK Barcellona, Razgatlioglu beffa Bulega e centra il primo trionfo in BMW

Emozioni a non finire nella gara-1 del round di Catalunya della classe Superbike. Toprak Razgatlioglu risale nel finale e porta a casa, al suo secondo weekend con i colori di BMW, la prima vittoria di questa nuova avventura. Scommessa vinta per il pilota turco che a metà gara pagava quasi 5 secondi da un Nicolò Bulega troppo veloce per tutti, ma anche per il battistrada delle sue gomme che sono calate alla distanza, crollando negli ultimissimi giri. E allora ne ha approfittato il nuovo pilota della casa di Stoccarda, riuscendo a passare l'italiano nel corso dell'ultimo giro e ad assicurarsi i 25 punti che spettano al vincitore. Il rookie del team Aruba.it Ducati può però accontentarsi di questi 20 punti, balzando grazie a essi in testa alla classifica del mondiale. Bulega non era neanche partito benissimo, settimo nel corso del primo giro, ma poi aveva dato vita a una cavalcata entusiasmante, completando la rimonta in pochi giri grazie alla caduta di un collega di moto, Sam Lowes, che era sorprendentemente in testa dopo i primi giri e si è sdraiato nel corso del quinto giro. A quel punto Nicolò era l'unico a girare con un passo sotto ai 102'', ma dopo metà gara ha iniziato a perdere colpi, fino alla beffa finale.

BRAVO BAUTISTA Sul podio chiude anche il campione del mondo Alvaro Bautista, autore di una super rimonta dopo una qualifica chiusa addirittura in 11° posizione (in pole scattava Razgatlioglu davanti a Bulega e Iannone). Ai piedi del podio altri due piloti italiani, un ottimo Andrea Iannone (Ducati), costante per tutta la gara e superato da Bautista solo negli ultimi giri, e l'intelligente Andrea Locatelli (Yamaha), che ha fatto sfogare i suoi rivali, ritornando in top 5 nel finale. A farne le spese il ducatista Danilo Petrucci, che a metà gara sembrava lanciato verso il podio, ma che alla fine è giunto settimo ri-sorpassato anche dall'ex leader iridato Alex Lowes (Kawasaki). In top ten terminano la gara anche Dominique Aegerter (Yamaha), Michael Van der Mark (crollato nel finale dopo ampi tratti in top 5) e Axel Bassani, che sta cercando la confidenza con la Kawasaki A punti anche Michael Rinaldi (Ducati), Garrett Gerloff (BMW), Iker Lecuona e Xavi Vierge (Honda) e Remy Gardner (Yamaha). Male Scott Redding, solo 17°, mentre Jonathan Rea è stato costretto al ritiro da un problema tecnico nel corso del primo giro, dopo essere scattato lontanissimo, dalla 13° casella in griglia.

Pubblicato da Simone Valtieri, 23/03/2024