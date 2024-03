La Superbike approda a Barcellona, gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Nel weekend del 24 marzo il mondiale Superbike 2024 approda a Barcellona (Spagna): gli orari TV Sky, NOW e TV8 per non perdere nulla del secondo round

La stagione Superbike 2024 è iniziata con il botto a Phillip Island, dove si sono arrivate due gare emozionanti e, a sorpresa, i successi di Nicolò Bulega e Alex Lowes, quest'ultimo alla guida della classifica iridata. Proveranno a riscattarsi a Barcellona, che questo weekend ospita il Round Catalunya del mondiale Superbike, il campione del mondo in carica Alvaro Bautista con la Ducati, lo sfidante numero 1, Toprak Razgatlioglu su BMW, e Jonathan Rea, caduto in Australia e pronto al riscatto sulla Yamaha. Da non sottovalutare anche la pattuglia italiana con Andrea Locatelli, Danilo Petrucci, Michael Ruben Rinaldi e Andrea Iannone, quest'ultimo a podio all'esordio tra le derivate. Di seguito trovate gli orari del weekend catalano

Phillip Island 2024, Alex Lowes (Kawasaki). Credits: WorldSBK.com

ROUND CATALUNYA IN TV Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel secondo weekend del'anno della Superbike sulla pista di Barcellona, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote dal venerdì alla domenica. L'appuntamento catalano andrà in onda in diretta su SkySport MotoGP e sul servizio streaming NOW, e in chiaro (Superpole, Gara 1 e Gara 2) in diretta sul digitale terrestre su TV8.

Venerdì 22 marzo

10:20 - FP1 Superbike (SKY, NOW)

15:00 - FP2 Superbike (SKY, NOW)

16:00 - Superpole Supersport (SKY, NOW) Sabato 23 marzo

11:00 - Superpole Superbike (SKY, NOW)

14:00 - Gara-1 Superbike (SKY, NOW, TV8)

15:10 - Gara-1 SuperSport (SKY, NOW) Domenica 24 marzo

11:00 - Superpole Race Superbike (SKY, NOW)

12:40 - Gara-2 SuperSport (SKY, NOW)

14:00 - Gara-2 Superbike (SKY, NOW, TV8)

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/03/2024