SBK Barcellona, Bautista fa 60 in gara-2! Bulega, secondo, è leader iridato

Alvaro Bautista torna al successo, il 60° in carriera tra le derivate di serie, vincendo gara-2 davanti al pubblico amico di Barcellona. Una vittoria arrivata dopo un weeekend tutto in salita, scattato con una qualifica disastrosa, proseguito con una buona gara-1, con una grande superpole race e con l'affermazione perentoria nella gara lunga della domenica. Doppietta per il team Aruba.it - Ducati grazie a un Nicolò Bulega molto più accorto rispetto a ieri, ma che alla fine chiude con lo stesso risultato: secondo. Poco male per il rookie italiano che conferma la testa della classifica iridata e, anzi, allunga sui rivali. Sul podio sale anche Toprak Razgatlioglu, sicuramente l'MVP del weekend, che precede il compagno di BMW Michael Van der Mark e un buon Danilo Petrucci, quinto con la su Ducati. In top ten finiscono anche Remy Gardner (Yamaha), l'ex leader iridato Alex Lowes (Kawasaki), Jonathan Rea (finalmente a punti, al sesto tentativo), Dominique Aegerter (Yamaha) e Garrett Gerloff (BMW). Tante le cadute, in primis quella di Andrea Iannone, quando era quarto, a circa metà gara. Sono finiti a terra anche Iker Lecuona, Bradley Rea, Axel Bassani e Michael Ruben Rinaldi.

SUPERPOLE SHOW Ma la gara del weekend è stata la Superpole Race, che ha vissuto su una serie interminabili di sorpassi spettacolari tra i gemelli Lowes, Iannone, Bulega, Bautista e Razgatlioglu che si sono tutti alternati nelle prime posizioni della corsa. Alla fine a vincere è stato il turco della BMW che ha superato Bautista (scattato 11°!) all'esterno all'ultima curva, aprendo un varco in cui si è infilato Iannone per la seconda posizione! I tre sono tutti finiti sul podio meritatamente, davanti a un Bulega generoso ma ancora da svezzare in questi scenari iperbattaglieri rispetto ai due duellanti della Superbike degli ultimi anni e a una vecchia volpe come Iannone. Quinto posto per Alex Lowes, poi a punti anche Van der Mark, Petrucci, Locatelli e Gardner!

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/03/2024