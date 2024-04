SBK Assen: Bautista beffa Bulega e si prende la Superpole Race

La domenica del round di Assen della Superbike si apre con la vittoria di Alvaro Bautista nella Superpole Race. Il due volte iridato è emerso nella seconda metà di gara andando a riprendere il compagno Nicolò Bulega che già stava assaporando la vittoria, e privandolo anche della leadership iridata per appena due punti. Alle spalle dei due piloti del team Aruba.it Ducati si è piazzato Alex Lowes, che continua a essere costante in questo avvio di mondiale, beffando Remy Gardner (Yamaha) proprio all'ultima curva. Segnali di ripresa da parte di Jonathan Rea, quinto davanti al compagno di Yamaha Andrea Locatelli, mentre qualcosa non andava stamattina sulla BMW di Toprak Razgagtlioglu, che dopo aver lottato per il vertice è scivolato via via fino alla nona posizione, superato nel finale anche dalla Ducati di Sam Lowes e dal compagno di squadra Michael Van der Mark. Da segnalare il 13° posto di Axel Bassani, il 15° di Andrea Iannone, il 16° di Michael Ruben Rinaldi e il 18° dell'eroe di ieri Nicholas Spinelli.

Risultati Superpole Superbike Round Assen 2024

Risultati Gara-2 Superbike Round Assen 2024

In arrivo dopo le 14.45

Pubblicato da Simone Valtieri, 21/04/2024