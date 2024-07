SBK Donington: Razgatlioglu domina il sabato britannico, Bautista 3° in gara-1

Al Donington Park è impossibile battere Toprak Razgatlioglu. Il turco della BMW scattava dalla pole e ha fatto gara a sé, scappando al primo giro e lasciando gli altri a duellare per il secondo posto: nessun altro commento è possibile fare sulla sua gara se non sottolineare la sua schiacciante superiorità. Alle spalle del numero 54, sempre più primo nel mondiale, si è piazzato il padrone di casa Alew Lowes, che dopo una qualifica complicata è risalita fino alla piazza d'onore con la sua Kawasaki, mentre il terzo posto se lo sono giocato i due piloti della Ducati ufficiale del team Aruba.it con Alvaro Bautista che alla fine l'ha spuntata su Nicolò Bulega, calato alla distanza dopo essere stato a lungo in seconda posizione. Al quinto posto un Jonathan Rea che sulla sua pista di casa ha ritrovato un po' di verve, vincendo una battaglia a tre con il compagno Andrea Locatelli e Danilo Petrucci (Ducati), buon settimo. Chiudono la top ten Dominique Aegerter (Yamaha), Michael Van der Mark (BMW) e Gardner, fresco della trasferta del Sachsenring in MotoGP con la Yamaha, mentre a punti finiscon anche Andrea Iannone (11°), Axel Bassani (12°) e Michael Ruben Rinaldi (15°). Peccato, infine, per Scott Redding, ritiratosi a pochi giri dal termine mentre stava duellando con la sua BMW contro le Ducati di Bautista e Bulega.

SUPERPOLE Al mattino la musica era stata la stessa, con Razgatlioglu in grado di staccare la pole rifilando ben mezzo secondo a Bulega, il più vicino degli inseguitori. Su quella che è da sempre stata la sua pista preferita, il turco della BMW ha stabilito il nuovo primato del tracciato chiudendo in 1:24.629. Alle sue spalle, oltre alla Ducati del rookie italiano, la BMW del padrone di casa Redding e la Ducati di Sam Lowes, che finisce in seconda fila con Aegerter (Yamaha) e Van der Mark (BMW). Terza fila per le Yamaha di Locatelli e Rea, di solito molto più veloce sulla sua pipsta di casa, e per la Kawasaki di Alex Lowes. Male il campione del mondo in carica Bautista, 11° e incapace di produrre un giro migliore di 1:25.839, staccato di 1''2 secondi dal rivale storico. Più indietro gli altri italiani, con Petrucci 13°, Rinaldi 15°, Bassani 16° e Iannone 19°.

VEDI ANCHE

Risultati Gara-1 Superbike Round Donington 2024

In arrivo

Risultati Superpole Superbike Round Donington 2024

Pubblicato da Simone Valtieri, 13/07/2024