La Superbike approda a Donington, gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Nel weekend del 14 luglio il mondiale Superbike 2024 approda a Donington (Regno Unito): gli orari TV Sky, NOW e TV8 per non perdere nulla del quinto round

A quasi un meno dal dominio manifestato di Toprak Razgatlioglu a Misano Adriatico, torna il mondiale Superbike con l'appuntamento di Donington. Sulla spettacolare pista britannica i piloti della Ducati, in primis Alvaro Bautista e Nicolò Bulega, dovranno rimettersi in carreggiata e recuperare punti sul turco della BMW in fuga iridata. Sarebbero loro i favoriti d'obbligo del quinto round del mondiale Superbike, se non fosse che si va nella patria di Alex (Kawasaki) e Sam Lowes (Ducati) e di Jonathan Rea (Yamaha), e tutti e tre potranno dire la loro, soprattutto se le condizioni atmosferiche dovessero essere incerte. A essere della partita ci proverà, come al solito, anche la ricca pattuglia di piloti del Belpaese: Danilo Petrucci, Michael Ruben Rinaldi, Axel Bassani, Andrea Locatelli e Andrea Iannone, oltre al già citato Bulega, che è quello messo meglio in classifica.

WorldSBK Phillip Island 2024 - Nicolò Bulega (Ducati)

ROUND GRAN BRETAGNA IN TV Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel quinto weekend del'anno della Superbike sulla pista del Donington Park, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote dal venerdì alla domenica. L'appuntamento britannico andrà in onda in diretta su SkySport MotoGP e sul servizio streaming NOW, e in chiaro (Superpole, Gara 1 e Gara 2) in diretta sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Venerdì 14 giugno

11:25 - FP1 Superbike (SKY, NOW)

15:55 - FP2 Superbike (SKY, NOW)

17:00 - Superpole Supersport (SKY, NOW) Sabato 15 giugno

12:00 - Superpole Superbike (SKY, NOW)

15:00 - Gara-1 Superbike (SKY, NOW, TV8)

16:15 - Gara-1 SuperSport (SKY, NOW) Domenica 16 giugno

12:00 - Superpole Race Superbike (SKY, NOW, differita TV8 alle 14)

15:00 - Gara-2 Superbike (SKY, NOW, TV8)

16:15 - Gara-2 SuperSport (SKY, NOW)

Pubblicato da Simone Valtieri, 08/07/2024