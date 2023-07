Con la polizia francese non si scherza: la brutta fine di due BMW beccate a fare "donut"

Sicuramente nessuno di noi ha intenzione di passare il confine con la Francia e andare su qualche strada pubblica a fare sgommate con la propria auto, magari elaborata – almeno questa è la logica – infatti, sarebbe buona cosa evitare acrobazie del genere su qualsiasi strada e in qualsiasi Paese ci troviamo, ma se vi fosse passata per la testa l’idea, ricordate che la polizia francese è piuttosto severa al riguardo. Le forze dell’ordine transalpine non scherzano e lo hanno dimostrato recentemente con un bel video. Guardiamolo e facciamo un paio di riflessioni.

LA BMW CHE NON C’È PIÙ Cosa ne pensate? Vero è che infrangere il codice della strada comporta, inevitabilmente delle sanzioni, ma la povera BMW Serie 3 E36 ha subito la peggiore delle pene per un’automobile, ça va sans dire… Gli intransigenti giudici francesi hanno mandato dal demolitore sia la malcapitata Serie 3 tedesca sia un’altra auto del costruttore bavarese, visto che i loro guidatori sono stati pizzicati e filmati a ruote fumanti su strade pubbliche a Tourville-la-Rivière, nella parte settentrionale del paese. Uno dei proprietari ha dichiarato che non gli è stata nemmeno offerta l'opportunità di organizzare una seria difesa legale prima che il suo veicolo fosse distrutto. La polizia ha diffuso video e foto anche le immagini di una E46 con carrozzeria multicolore schiacciata da una pressa. Insieme al filmato, è stato scritto che “la giustizia richiede la distruzione dei veicoli” dopo essere stati coinvolti in attività illegali a maggio. Sul suo profilo social, l'utente @alann_abt ha ammesso le proprie colpe, ma afferma che la E36 gialla è stata sequestrata dopo essere stata beccata in una zona industriale deserta. Insomma, non propriamente in mezzo a una piazza gremita di persone. Il guidatore afferma di non aver avuto la possibilità di organizzare una difesa legale prima che la sua auto venisse distrutta.

BMW Serie 3 demolite: sotto la pressa dopo il sequestro della Polizia francese

LA COLLETTA PER L’AVVOCATO Anche se ha scritto che avrebbe accettato una multa, dice che schiacciare la sua auto è stato eccessivo, e ora sta organizzando una colletta per raccogliere fondi e assumere un avvocato per difendere le sue ragioni. Secondo la pagina che ospita la campagna di crowdfunding, l'auto è stata sequestrata mentre il suo proprietario era al lavoro e non gli è stata data la possibilità di recuperare i suoi effetti personali dall'interno del veicolo. Prima udienza fissata a gennaio 2024. I proprietari di queste BMW sembrano dover affrontare le conseguenze definite dalle leggi introdotte nel 2018 per punire la guida acrobatica.

BMW Serie 3 demolite: la berlina con carrozzeria multicolore sotto al pressa DURA LEX, SED LEX… I media web francesi specializzati in questioni legali riferiscono che le leggi hanno trasformato la guida acrobatica da una semplice infrazione a un atto punibile fino a tre anni di carcere e una multa fino a 75.000 euro se sono coinvolti alcol o altre sostanze illegali. Inoltre, ai conducenti può essere sospesa la patente fino a tre anni e il veicolo coinvolto nel reato può essere confiscato. L'introduzione di sanzioni più severe ha fatto seguito a un aumento del 1.400% dei casi di guida acrobatica, ha affermato all'epoca il ministro della Giustizia francese. Ma c’è di più, poiché, secondo un documento ufficiale del 7 aprile scorso, il ministro degli interni d’Oltralpe ha chiesto ufficialmente alla polizia di reprimere con più forza la guida acrobatica su strade pubbliche.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/07/2023