Range Rover Sport SV Edition Two, tutti i colori di un SUV high performance

È un mostro sacro del segmento dei SUV high performance, sottocategoria ''luxury''. Non è che Range Rover Sport SV , variante ad alte prestazioni a tiratura limitata di nuova Range Rover Sport, avesse bisogno di chissà quali artifizi, per farsi notare. Comunque ora esce ''Sua Maestà la Edition Two'', non si sa mai che l'utente caschi in un triste anonimato. Un video per convincersi? Clicca Play sulla foto di copertina.

Range Rover Sport SV Edition Two, dimmi qual è il tuo colore preferito

PITTURIAMOCI Nuova Range Rover Sport SV Edition Two è una serie speciale che si basa sulla Edition One (2023), ma aggiunge squisiti dettagli per una maggior personalizzazione. Ad esempio, mentre la Edition One è disponibile con tre opzioni di verniciatura – bronzo con finitura opaca, argento metallizzato o nero ossidiana –, la nuova Edition Two aggiunge alla tavolozza dei colori il Blue Nebula Matte, il Marl Grey Gloss, il Sunrise Copper Satin e il Ligurian Black Gloss. Ognuna delle quattro nuove vernici (vedi anche gallery) ha il proprio “tema” dedicato: il Blue Nebula Matte è abbinato al pacchetto esterno in carbonio satinato, con cofano in fibra di carbonio verniciato e cerchi forgiati da 23 pollici neri, mentre i sedili performance (esclusivi per la SV) sono rivestiti in “light cloud” e pelle Windsor ebano. Il Marl Grey Gloss ottiene il pacchetto esterno in twill di carbonio lucido con cerchi in carbonio lucido da 23 pollici e pinze dei freni rifinite in ''rame tramonto'', mentre per gli interni in pelle è stato scelto il colore “palissandro ed ebano”. E così via.

Cerchi da 22 o da 23 pollici

UNDERSTATEMENT I cerchi in lega da 23 pollici ti sembrano eccessivi? Land Rover offre anche alternative di misura da 22 pollici con taglio diamantato e contrasto grigio satinato. Come si evince, il valore aggiunto della Edition Two è principalmente di ordine cromatico: una intera gamma di colori è dedicata anche alle pinze freni, mentre il tetto può essere specificato in tinta con la carrozzeria, oppure a contrasto. Anche i sedili sportivi possono adottare schienali in tono con gli esterni. Quale che sia l'abbinamento, le sedute sono equipaggiate di tecnologia ''Body and Soul Seats'', cioè con altoparlanti incorporati.

Sedili high performance, anche in tinta con la vernice esterna

POTENZA E CONTROLLO Il motore della Edition Two è lo stesso V8 biturbo di 4,4 litri con tecnologia mild hybrid 48 volt della Edition One, 635 CV di potenza e 800 Nm di coppia. Semmai, la Edition Two è in grado di affrontare le curve in modo più preciso: questo grazie ai nuovi pneumatici Michelin Pilot Sport 5 S, che consentono un aumento del carico laterale di +0,1 g, rispetto allo pneumatico quattro stagioni di serie.

IN SOLDONI Il prezzo per la SV Edition Two non è stato ancora rivelato, ma si prevede che il modello costi almeno tanto quanto la Edition One. Che finché era disponibile (tiratura esaurita in tempi molto brevi) costava 213.000 euro. Restiamo in attesa di cifre aggiornate, anche sul numero di esemplari che Land Rover intende assemblare.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/08/2024