Non solo off-road, Land Rover Defender 2024 punta a lusso e comfort

La Land Rover Defender è senza dubbio uno dei fuoristrada più specializzati oggi disponibili sul mercato. Al debutto aveva lasciato perplessi i più accesi sostenitori, ma il 4x4 inglese ha dimostrato sul campo di non temere rivali. Tuttavia, la Casa inglese pensa che possa soddisfare anche gli acquirenti più attenti al lusso e al comfort e adesso ha introdotto alcuni aggiornamenti per il 2024. Oltre alla disponibilità di nuove opzioni c'è un inedito motore diesel sotto il cofano e una speciale ''Sedona Edition'', basata sulla versione intermedia 110, che sarà in vendita solo per un anno. Land Rover afferma che il comfort dei passeggeri è migliorato sul model year 2024 grazie al nuovo “Signature Interior Pack”. Ma c'è anche un nuovo ''Captain Chairs Pack'' che arriva esclusivamente sul modello più lungo Defender 130. Tuttavia, i prezzi per entrambi i pacchetti non sono stati ancora annunciati. Ma adesso vediamo di cosa si tratta.

Land Rover Defender 2024: si aggiorna anche la versione a passo lungo ''130''LUSSO E COMFORT SI ELEVANO Il Signature Interior Pack presenta una serie di modifiche agli interni, tra cui funzioni di riscaldamento, raffreddamento e memoria per i sedili anteriori insieme a nuovi poggiatesta più confortevoli. La seconda fila (per le carrozzerie Defender 110 e 130) presenta anch’essa sedili riscaldabili e una nuova forma del poggiatesta. Inoltre, è offerta una selezione di rivestimenti, inclusi sedili in pelle o lana, disponibili in diverse sfumature, dalle più chiare alle più scure. E c'è anche una nuova tasca su entrambi i lati della console centrale. Sul cruscotto, l’elemento trasversale che lo caratterizza è verniciato in grigio metallizzato con accenti in nero satinato. Il cielo è rifinito in tessuto scamosciato e disponibile in tinte differenti.

Land Rover Defender 2024: interni lussuosi e hi-tech per il fuoristrada ingleseLIMOUSINE A TRAZIONE INTEGRALE Passando al Captain's Chairs Pack, prevede due sedili singoli nella seconda fila per “il massimo comfort, spaziosità e versatilità”, secondo Land Rover. Un corridoio tra loro consente l'accesso alla terza fila a bordo del Defender 130. I sedili stessi sono riscaldabili e ventilabili con nuovi poggiatesta, braccioli e due portabicchieri.

Land Rover Defender 2024: in arrivo la Sedona Edition con carrozzeria rossa scuraL’AMERICA LA ISPIRA Sulla limited edition “Sedona” la sua verniciatura ''Sedona Red'' è ispirata all'omonima città dell'Arizona, ma l'auto ottiene anche l'''Extended Black Pack'' con il badge ''Defender'' nero, oltre a finiture nere per la mascherina, le piastre paramotore e i cerchi da 22 pollici. Una decalcomania opzionale sul cofano mostra la topografia di Sedona e, lateralmente, c'è un porta attrezzi opzionale in rosso. Gli interni sono dotati di serie del ''Signature Interior Pack''. Non si sa quanto costerà la Sedona Edition, ma la Defender 110 X-Dynamic HSE, su cui si basa, ha un prezzo di 97.000 euro. Come accennato, sotto il cofano arriva un nuovo motore diesel D350, che sostituisce il precedente D300 sei cilindri mild-hybrid nella gamma del fuoristrada anglosassone e garantisce 350 CV e 700 Nm di coppia, con un incremento di 50 CV e 50 Nm di coppia.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/05/2024