Land Rover Defender 90 SW11 Limited Edition: 50 esemplari solo per l'Italia, Yes Sir!

Land Rover è il marchio inglese per antonomasia. Senti il nome e ti immagini subito a Londra, tanto da essere scelte come automobili di rappresentanza anche dalla Famiglia Reale. E per celebrare proprio questo legame tra marchio e città, è stata lanciata una nuoca versione di Defender in onore di uno dei quartieri più vibranti della capitale britannica. La Defender 90 (qui la nostra prova) SW11 Limited Edition è stata progettata esclusivamente per il mercato italiano, con soli 50 esemplari disponibili rendendo omaggio al quartiere di Battersea, sede della famosa Battersea Power Station, uno degli iconici punti di riferimento architettonici di Londra. Presentata in anteprima durante la Milan Music Week, questa nuova edizione speciale è ora disponibile per essere ordinata, il prezzo? In linea con quello che vi aspettereste da una...regina

Land Rover Defender 90 SW11 Lim. Ed.: il cambio automatico a 8 rapporti (foto di repertorio)

SU BASE X-DYNAMIC SE Basata sul modello Defender 90 X-Dynamic SE, la SW11 Limited Edition presenta un design esclusivo che richiama l'atmosfera del quartiere Battersea. Con una tinta in nero per la carrozzeria e i cerchi, la vettura si distingue per gli inserti English Green che evocano i vividi colori naturali del Battersea Park. Questa particolare colorazione è presente sulla scritta ''Defender'' sul cofano, nei dettagli della griglia e delle prese d'aria laterali, mentre il portellone posteriore è adornato con il distintivo ''SW11 ONE OF FIFTY'' con un accento della Union Jack, la bandiera inglese. I clienti avranno la possibilità di personalizzare la loro SW11 scegliendo se mantenere o eliminare l'iconica ruota di scorta esterna, rendendo così il Defender 90 ancora più adatto agli ambienti urbani e fornendo una maggiore visuale posteriore. All'interno, il SUV è caratterizzato da dettagli esclusivi in colore verde, con un badge rifinito al laser su ciascuna estremità inserito nella traversa, visibile ogni volta che le portiere vengono aperte

Land Rover Defender 90 SW11 Limited Edition: una versione speciale in 50 unità solo per l'Italia

SOLO DIESEL Sotto il cofano, la SW11 Limited Edition è equipaggiata con il motore mild-hybrid diesel della D200, abbinato a un cambio automatico a otto velocità. Ma perché la scelta di celebrare il quartiere di Battersea? Perché, come la Defender, questa zona della città è ''un'icona'' che si è evoluta: un quartiere londinese in continua crescita, sede della Battersea Power Station, ex centrale a carbone che oggi ospita vivaci attività stilistiche e musicali, rinomate in tutto il mondo. Per questo motivo, la Milan Music Week è stata la cornice ideale per il debutto della SW11 Limited Edition: un evento immersivo che ha coinvolto gli amanti della musica e del marchio Defender. Per tre giorni, l'''experience'' ha accolto ospiti in un'esclusiva Defender House, offrendo un concentrato unico ed esclusivo tra artisti, creativi e appassionati. La Defender 90 SW11 Limited Edition è disponibile a un prezzo di partenza ''regale'' di 86.814 euro.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 22/02/2024