Land Rover Defender 130, col V8 ora è un gigante da drag race

Per un fuoristrada grande, un propulsore grande, che sia pure un grande propulsore. Alla gamma Land Rover Defender si aggiunge la versione 130 spinta dal V8 sovralimentato, l'abbinata è da sudori freddi. Nuova Defender 130 V8, ma anche la nuova edizione speciale Defender 130 Outbound. Più un allestimento ad hoc per la versione 5 porte a passo standard, Defender 110 con il County Exterior Pack. Una alla volta.

DEFENDER 130 V8

Defender 130 V8, un treno in corsa

Equipaggiato - come le varianti 90 e 110 - del V8 ''Supercharged'' da 5,0 litri, potenza di 500 cv e coppia di 610 Nm, Defender 7/8 posti e taglia XL raggiunge i 100 km/h da fermo in soli 5,7 secondi. Offerto esclusivamente in Carpathian Grey o Santorini Black, Defender 130 V8 si distingue anche per i quattro scarichi, il vetro panoramico scorrevole con tetto nero a contrasto, i fari Matrix LED, le luci posteriori e i cristalli oscurati, i cerchi da 22 pollici Satin Dark Grey. Tra le caratteristiche interne figurano invece un sedile del conducente riscaldato e raffreddato a 14 regolazioni, il volante riscaldato in tessuto scamosciato, il climatizzatore a quattro zone e un potente impianto audio Meridian. Per muoversi velocemente, ma in totale comfort.

DEFENDER 130 OUTBOUND

Defender 130 Outbound, l'all terrain è un lusso

Da par suo, nuovo Defender 130 Outbound (vedi anche gallery) è disponibile esclusivamente nella configurazione a 5 posti ed è stato progettato con un'attenzione particolare alle avventure. Le caratteristiche degne di nota includono uno spazio di carico quasi piatto nella parte posteriore, con un volume massimo di 2.516 litri, più una cabina dotata di tappetini in gomma resistente che possono essere ripiegati sul paraurti posteriore durante il carico di oggetti pesanti. Land Rover ha inoltre dotato il nuovo modello di vari punti di ancoraggio nella parte posteriore e di una nuova rete di carico per fissare oggetti vari. Abitacolo rifinito in pelle Windsor o in tessuto Resist, in ambedue i caso con finitura Ebony e rivestimento del padiglione Ebony Morzine, impiallacciatura Robustec e una trave trasversale con finitura spazzolata e rivestimento nero satinato.

VEDI ANCHE

Area di carico super spaziosa e super attrezzata

ALL'ESTERNO la Outbound aggiunge una finitura Shadow Atlas Matt ai paraurti e all'inserto della griglia, nonché prese d'aria laterali color antracite. Di serie, cerchi da 20 pollici rifiniti in Gloss Black, con l'opzione dei 22 pollici in Shadow Atlas Matt. La carrozzeria può essere rifinita in Fuji White, Santorini Black, Carpathian Grey o Eiger Grey, sempre con pellicola protettiva satinata.

DEFENDER 110 COUNTY EXTERIOR PACK

Defender 110 Country Exterior Pack: notare i cerchi

A completare gli aggiornamenti al fuoristrada Land è infine il lancio del nuovo County Exterior Pack per Defender 110. Il pacchetto è ispirato all'originale Defender County e viene fornito con una grafica unica, battitacco illuminati e appariscenti cerchi in lega da 20 pollici rifiniti in bianco. L'esterno può essere color Fuji White o Santorini Black, con tetto e portellone a contrasto Tasman Blue, oppure Tasman Blue con tetto e portellone White. Wow.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/04/2023