Land Rover Defender 130: sua maestà la regina dell'off-road diventa grande

LA DEFENDER PIÙ VERSATILE CHE C’È Lo avevamo annunciato già a ottobre 2019: dopo 90 e 110, Land Rover ha lanciato anche la Defender 130, ovvero la variante con carrozzeria taglia XXL, che può essere scelta con 5 posti oppure nella più eclettica configurazione a 8 posti. Stessa tecnologia, stessa attitudine all’off-road e stesso carisma delle sorelle più piccole, ma una bella dose di versatilità in più grazie alle misure più abbondanti. Conosciamola insieme.

Nuova Land Rover Defender 130: arriva la versione lunga con 8 posti

Grazie alla lunghezza superiore (sbalzo posteriore +34 cm), che si spinge fino a 5,36 metri (larghezza 2,0 metri, altezza 1,97 metri), fermo restando la stessa misura di passo della versione intermedia, pari a 3,02 metri, il fuoristrada inglese offre una maggiore versatilità. In questo modo l’abitacolo aggiunge spazio per la terza fila di sedili con una configurazione 2+3+3 e per un volume superiore del bagagliaio che oggi passa da 389 a 1.232, fino a 2.291 litri nella variante 8 posti e 1.329/2.516 litri in configurazione a 5 posti. Per non tradire la sia vocazione agli sterrati più impegnativi, la Defender 130 mantiene angoli di attacco e uscita molto favorevoli, rispettivamente di 37,5° e 28,5°, per una profondità massima di guado di 900 mm. Dimensioni a parte, lo stile della nuova Defender 130 a 8 posti rimane fedele alle versioni più corte, già ispirate al modello originale; quindi, troviamo forme squadrate e una bella dose di muscoli per un design piacevole e moderno.

Nuova Land Rover Defender 130: mantiene la sua vocazione all'off-road

Per quanto riguarda gli interni, troviamo la medesima struttura della plancia presente sulle altre Defender di ultima generazione. Ci sono, quindi, la strumentazione digitale e il sistema infotainment Pivi Pro con touchscreen da 11,4 pollici e aggiornamenti Over-the-Air. Non mancano le connessioni Bluetooth e il voice control per gestire completamente le funzioni di bordo, anche da remoto. Anche per la Defender, Land Rover ha integrato il sistema Cabin Air Purification Plus, il dispositivo di purificazione dell'aria dell'abitacolo eliminando allergeni, odori e virus. Per aumentare al massimo il comfort dei passeggeri, ogni fila di sedili può contare sul proprio sistema di climatizzazione. Infine, proprio in virtù dei 340 mm aggiuntivi, l’ultimo ordine di sedili offre spazio sufficiente per tre adulti. Per accedervi, bisogna semplicemente reclinare gli schienali della fila centrale.

Nuova Land Rover Defender 130: interni confortevoli per 8 adulti

La nuova Defender è proposta solamente con motori 6 cilindri benzina e diesel dotati del sistema mild hybrid 48V, quindi niente V8 sotto il cofano anteriore. Si parte con il P300, con cilindrata di 3,0 litri, potenza di 300 CV e coppia di 470 Nm per uno 0-100 km/h in 8 secondi. Lato benzina troviamo anche il P400 nella stessa cilindrata, ma con potenza di 400 CV e coppia di 550 Nm e uno scatto da 0 a 100 orari in 6,6 secondi. Il diesel è disponibile nella variante D250 nella cilindrata di 3,0 litri, con 250 CV e 600 Nm di coppia (0-100 km/h in 8,9 secondi) e D300, sempre 3,0 litri, con 300 CV e 650 Nm di coppia per 7,5 secondi sullo scatto da fermo a 100 km/h. Tutte le Defender 130 sono equipaggiate di serie con trazione integrale iAWD e cambio automatico ZF a otto rapporti. Il sistema di trazione integrale gestisce in modo efficace la distribuzione della coppia tra gli assali anteriore e posteriore, incrementando l'efficacia su strada e le doti da vera fuoristrada.

Nuova Land Rover Defender 130: la versione più lunga con la 90 e la 110

La nuova Defender 130 sarà disponibile nelle varianti SE, HSE, X-Dynamic e X. Inoltre, per celebrarne il debutto sul mercato, Land Rover ha pensato alla versione First Edition, che si caratterizza per la presenza di alcuni dettagli esclusivi tra cui specifici colori. Ogni modello è dotato di sospensioni pneumatiche elettroniche con Adaptive Dynamics e dell'avanzato sistema Terrain Response per la guida in off-road. A seconda della versione, la capacità di traino arriva fino a 3.000 kg. Per adesso la filiale italiana non ha comunicato i prezzi di listino, che saranno disponibili in prossimità del debutto nei concessionari.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 31/05/2022