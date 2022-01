Come si guida una Land Rover Defender storica in fuoristrada

Al giorno d'oggi l'elettronica ha reso tutto più facile: la guida delle auto nel fuoristrada leggero è poco più di una passeggiata per chiunque abbia una Jeep o una Land Rover, con drive mode specifici per i vari tipi di terreno. Ai puristi tutto ciò fa storcere il naso e agli appassionati delle auto classiche i percorsi off-road richiedono alcune malizie. Per esempio, sapreste dire quando è utile usare le marce ridotte del cambio? Perché a volte è meglio sgonfiare gli pneumatici? Quando è consigliabile bloccare i differenziali? Qui sotto trovate un interessante video didattico di 31 minuti, creato da Land Rover UK per il Ministero della Difesa britannico. Era usato per insegnare alle nuove reclute come guidare le storiche Land Rover Defender: sia su strada sia in fuoristrada, in un'ampia varietà di condizioni. E dà indicazioni chiarissime.

L'INDICE DEI CONTENUTI Il video comincia con i fondamentali della guida sicura: dalla posizione delle mani sul volante all'utilizzo dei punti di riferimento del paesaggio per anticipare l'andamento delle curve; dalla preparazione dei sorpassi all'uso dei freni. Fino alle traiettorie da seguire, ma qui fate attenzione: il video è relativo all'Inghilterra, dove si guida dal lato sbagliato della strada! Se volete saltare i preliminari, a 7'36'' iniziano consigli meno scontati sulla guida con un rimorchio al seguito: molti di essi possono interessare anche chi va in campeggio con un'auto moderna. La guida in fuoristrada viene spiegata dal minuto 11'55'' in poi. Consigli pratici su come affrontare i vari tipi di fondo e situazione, sono spiegati dal minuto 16'19''. E come imediare se qualcosa va storto.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/01/2022