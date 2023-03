Per lanciare il kit Land Rover Defender Classic Lego organizza una sfida...

Video: sfida tra esploratori veri per il lancio del kit Lego Icons Classic Land Rover Defender 90, Aldo Kane vs Raha Moharrak

Lego ha celebrato l'uscita del suo ultimo set Lego Icons Classic Land Rover Defender 90 con una sfida, che si è tradotta nel video qui sotto. Ha parcheggiato una vera Land Rover in mezzo al nulla tra le Highlands Scozzesi (ribattezzandola ''il negozio Lego più difficile da raggiungere al mondo'') e ha sfidato due esploratori d'eccezione a trovarla e a montare in loco il kit da 2.336 pezzi.

GLI SFIDANTI Non è bastata la notte all'addiaccio e le mani intorpidite dal freddo: per mettere i bastoni tra le ruote ai concorrenti Raha Moharrak - prima donna saudita a scalare l'Everest e le Seven Summits - e l'avventuriero scozzese Aldo Kane c'è stato anche qualche tentativo di sabotaggio da parte dell'organizzazione. Chi ha vinto la sfida? Guardate il filmato qui sopra, se non l'avete ancora fatto.

Raha Moharrak, prima donna saudita a scalare l'Everest e le Seven Summits, con il nuovo kit Lego

IL KIT In vendita dal 1° luglio a 239,99 euro, il kit permette di riprodurre la classica Land Rover Defender del 1983 nel formato 32 cm, con un ricco set di accessori funzionanti. Per esempio il verricello, le sospensioni e lo sterzo, senza contare porte e cofano apribili. Addirittura il kit permette di scegliere tra due diversi motori e tre cofani, con l'ulteriore opzione di allestire la Defender per il fuoristrada estremo - con portapacchi, snorkel e paraurti ad hoc - o lasciarla in versione di serie.

Il modellino Lego Icons Classic Land Rover Defender 90

RETROSCENA Il kit è stato realizzato per celebrare i 75 anni di Defender e realizzarlo con i mattoncini Lego ''non è stata una sfida facile'', dice Kurt Kristiansen, Lego Design Master. Vincere la sfida è stato più semplice per gli esploratori si direbbe: ''Ero entusiasta quando Lego mi ha chiesto di far parte di questa campagna'', dice Raha Moharrak, che forse a sorpresa è una vera fan dei celebri mattoncini. “Costruisco almeno un set Lego ogni mese, quindi lavorare insieme con i due marchi è stata un'avventura epica. Dall'attraversare le Highlands scozzesi in una classica Defender al tentativo di essere la prima a raggiungere il negozio Lego più difficile da raggiungere al mondo e l'essere uno dei primi a giocare con il nuovo set, è stato davvero un sogno diventato realtà''.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/03/2023