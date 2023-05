La Land Rover Defender 130 della Croce Rossa inglese fa anche il te: il video

Realizzato in onore del Giubileo di Elisabetta II, verrà usato dalla Croce Rossa britannica nell’unità di crisi in Galles. Ecco come è fatta

È una collaborazione che va avanti da quasi settant’anni, quella tra la Croce Rossa britannica e Land Rover, e che da oggi si arricchisce di un nuovo, esclusivissimo modello, una Defender 130 realizzata per commemorare il Giubileo di Platino di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Scomparsa lo scorso settembre, Elisabetta II era infatti patrona dell’ente umanitario inglese da guidava infatti le ambulanze della Croce Rossa già nel 1945.

La Land Rover Defender 130 allestita per la Croce Rossa britannica opera in Galles

L’ALLESTIMENTO La Land Rover 130 per la Croce Rossa britannica monta una speciale antenna 4G che potenzia la ricezione dei cellulari, il telefono integrato, radio VHF e tracking GPS. Sul tetto sono montati alcuni pannelli fotovoltaici che caricano una batteria ausiliaria, utilizzata per alimentare gli accessori a motore è spento. È stata inoltre rimossa la terza fila di sedili, sostituita da un sistema di cassetti e scomparti che consente alle squadre di intervento di portare con sé attrezzature come coperte, cibo e forniture di primo soccorso.

FA ANCHE IL TE’ Non è una battuta: tra le modifiche dell’allestimento ci sono coprisedili antibatterici, torce ricaricabili con diversi punti di ricarica nell’auto e un bollitore integrato che permette di preparare bevande calde in situazioni difficili (per le persone in difficoltà, naturalmente, ma anche per gli operatori).

Land Rover Defender 130 allestita per la Croce Rossa britannica, ecco gli interni

DOVE OPERA La Land Rover 130 sarà operativa nel Galles del Nord, zona impervia con tante zone difficili da raggiungere, come la catena montuosa di Snowdonia, la penisola di Lleyn e l'isola di Anglesey, e dove la copertura 4G è ancora piuttosto carente.

LE DICHIARAZIONI “Per quasi 70 anni abbiamo collaborato con British Red Cross, cercando continuamente modi per far crescere e sostenere il loro lavoro con i nostri veicoli e le nostre tecnologie”, ha dichiarato Laura Wood, Brand Partnerships, Experience and Collections di Jaguar Land Rover. “Insieme continuiamo a raggiungere le persone in comunità isolate e rurali in tutto il paese. Questa nuova Defender 130 è particolarmente importante e supporterà i più bisognosi nel Galles del Nord. È anche un modo toccante per celebrare i 70 anni di patrocinio e dedizione di Sua Maestà al lavoro della Croce Rossa Britannica”.

ANCHE DAL VIVO Per pochi giorni, ma la Defender 130 della Croce Rossa Britannica sarà esposta al Royal Windsor Horse Show che si svolge proprio questa settimana, dall'11 al 14 maggio, evento a cui era sempre presente la Regina Elisabetta II.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 11/05/2023