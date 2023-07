Land Rover Defender versione Rocky: ecco l'off-road inglese "palestrata"

Land Rover Defender è diventato rapidamente uno dei best seller della Casa inglese e se in listino esiste già un modello equipaggiato con un motore V8, potrebbe essere arrivato il momento di una variante ancora più prestazionale, che nei giorni scorsi abbiamo visto girare in pista durante i collaudi dinamici. Ecco, quindi, i prototipi mimetizzati di quella che potrebbe essere una Defender SVX, ovvero la declinazione “palestrata” del SUV inglese. Vediamo di cosa si tratta.

Land Rover Defenser SVX: in arrivo una variante high performance del SUV ingleseL’AUTOGRAFO DEI MODELLI AD ALTE PRESTAZIONI Il muletto delle fotografie presenta le familiari uscite di scarico quadruple del normale Defender equipaggiato con il V8, ma oltre a questo, troviamo anche passaruota allargati, sospensioni rialzate e pneumatici fuoristrada BFGoodrich di dimensioni XL, ma le immagini non ci dicono quale motore sia nascosto sotto il cofano. Come detto, la Defender offre già il V8 sovralimentato da 5,0 litri del Gruppo JLR (Jaguar Land Rover), accreditato di ben 525 CV. Tuttavia, Land Rover ha anche in gamma un V8 biturbo da 4,4 litri di origine BMW nella Range Rover, che alza l’asticella fino a 530 CV.

Land Rover Defenser SVX: motore V8 sovralimentato e tecnologia per l'off-road più duroPOTREBBE ARRIVARE A FINE ANNO Quale sarà l’unità scelta lo sapremo man mano che lo sviluppo continua, al momento ci aspettiamo che la Defender SVX faccia il suo debutto entro la fine del 2023 come modello 2024. A titolo informativo, ricordiamo che Land Rover Special Vehicle Operations (SVO) il reparto sportivo della Casa inglese, aveva in agenda anche una Discovery SVX. Doveva essere equipaggiata con un V8 e aggiornata con perfezionamenti per affrontare il fuoristrada più impegnativo, oltre a stabilire un nuovo riferimento nella gamma fuoristrada del reparto SVO, simile ai modelli focalizzati sulla pista della famiglia SVR e di quelli ultra-lusso SV Autobiography. Sebbene la Discovery SVX sia stata infine cancellata, Jaguar Land Rover non ha mai escluso lo sviluppo di un futuro veicolo SVX.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 24/07/2023