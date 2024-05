Land Rover Defender 110: arriva la special edition Sedona Red

Vestita di un rosso ispirato ai colori del Parco nazionale di Red Rock a Sedona, in Arizona, debutta la nuova Land Rover Defender 110 Sedona Edition, che sarà disponibile nel listino della Casa solo per un anno. Che cos'altro ha di speciale? La carrozzeria guadagna l'Extended Black Pack, con scritta Defender, griglia anteriore e piastre sottoscocca Narvik Black, dal colore coordinato con i cerchi in lega Gloss Black da 22 pollici. La copertura della ruota di scorta sul portellone è invece verniciata dello stesso colore Sedona Red del resto della carrozzeria.

Land Rover Defender 110 Sedona Red, il porta attrezzi

PIÙ LUSSO ALL'AVVENTURA Una nuova decalcomania sul cofano raffigura la topografia di Sedona, ma più di tutto spicca il box porta-attrezzi laterale (foto sopra), ancorato al posto del finestrino posteriore destro, in cui possono trovare posto anche indumenti o equipaggiamento bagnato o fangoso. Vorrai mai sporcare i preziosi interni dopo una spedizione al Camel Trophy? Basata sulle specifiche dell'allestimento top Land Rover Defender X-Dynamic HSE, la Sedona Edition ha infatti sedili in Ebony Windsor Leather e Kvadrat: sono quelli del Signature Interior Pack, introdotto di recente per alzare l'asticella in fatto di lusso e qualità percepita, con finiture più accurate, nuovi materiali tattili e comode tasche portaoggetti per i passeggeri della prima fila.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/05/2024