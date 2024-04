Wrangler vs Defender e Ineos Grenadier: qual è meglio in fuoristrada?

Jeep Wrangler vs Land Rover Defender e Ineos Grenadier: quale fuoristrada va meglio nell'off-road estremo? Un video per scoprirlo

Icone dei fuoristrada duri & puri, Jeep Wrangler Rubicon, Land Rover Defender 90 e l'outsider Ineos Grenadier (che trae ispirazione dal Defender della vecchia generazione) vengono messi a confronto in varie prove su percorsi offroad pieni di fango. Quale avrà la meglio? Il video qui sotto tratto da YouTube offre una parziale risposta.

LE CONTENDENTI La Jeep nel video ha un motore turbo a benzina, 4 cilindri da 2 litri in grado di erogare 272 CV e 400 Nm. L'Ineos la batte con il suo sei cilindri in linea biturbo da 3 litri - sempre a benzina - che produce 249 CV e 550 Nm. La favorita quanto a potenza e coppia sembra però la Land Rover, che mette sul piatto un turbodiesel sei cilindri in linea da 3 litri che sviluppa 300 CV e 650 Nm. Peccato che, sul fango pesante, tutto o quasi si giochi sulla trazione e a ben guardare l'equipaggiamento delle varie auto in fatto di gomme non sembra equivalente. Fateci caso. Non di meno il video è esilarante e merita la visione. Ne volete ancora? Guardate il nostro video con la Ford Bronco Badlands e la Jeep Wrangler Rubicon 4xe plug-in hybrid.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/04/2024