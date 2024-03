Defender OCTA, le nostre foto spia. Cosa sappiamo dell'off-road dei record

Il significato del nomignolo è presto spiegato: ''OCTA'' da ''ottaedro'', figura geometrica simbolo del diamante, la sostanza naturale che - oltre ad essere la più preziosa - è anche la più dura sulla faccia della Terra. Già, Defender OCTA sarà un ''duro'', più di qualsiasi Defender mai prodotta. A breve giro dalle prime foto teaser pubblicate da Land Rover (vedi anche gallery), ecco che i nostri photoreporter spia catturano un muletto di Defender OCTA ancora meno camuffato, mentre si sgranchisce gli arti al Nürburgring. Facciamo un passo indietro.

Defender OCTA, le nostre foto spia

ALLACCIATE LE CINTURE Entro il 2024, lo squadrone Defender si arricchirà dunque di una variante ultra-prestazionale individuata in via preliminare dalla sigla Defender SVX e ribattezzata in via definitiva Defender OCTA. Land Rover ne parla come del modello ''più resistente, capace e lussuoso della gamma'', un prodotto dall'inconfondibile Dna Defender, ma '' dal livello ancora più elevato, con una postura assertiva, una tecnologia innovativa e un'attenzione ai dettagli senza precedenti''. Le sue sorprendenti prestazioni, ci ingolosisce Mark Cameron, Managing Director del brand Defender, ''consentiranno di affrontare le avventure più epiche nel massimo del lusso''. Da premesse, niente male. Quindi quali proprietà meccaniche?

Nuova super Defender, prime foto ufficiali

TWIN TURBO HYBRID Sappiamo, per ora, che Defender OCTA adotterà innanziitutto la carrozzeria a 5 porte e passo standard di Defender 110 e si avvarrà innanzitutto di ''un potente propulsore a benzina V8 Twin Turbo con tecnologia mild hybrid''. Trattandosi di un V8 a doppia sovralimentazione e con una spruzzata di elettrificazione, ci aspettiamo coincida con l'unità da 4,4 litri di origine BMW già di Range Rover SV e Range Rover Sport SV, e non del 5,0 litri sovralimentato che equipaggia l'odierna Defender V8. Prepariamoci perciò a una potenza compresa tra 615 CV e 635 CV, ben più elevata dei 525 CV di Defender V8 ''standard''.

VEDI ANCHE

Sotto il cofano, un V8 biturbo da oltre 600 CV

SESTA DIMENSIONE Il super V8 biturbo, ma non solo. Defender OCTA sarà anche la prima Defender a montare le innovative sospensioni pneumatiche ''6D Dynamics'', un pacchetto che assicurerà ''prestazioni estreme su tutti i terreni'' e che attribuirà al modello ''un'impareggiabile ampiezza di capacità, comfort e compostezza, sia su strada che in fuoristrada''. Brevemente, la tecnologia idraulica ''Interlinked'' delle sospensioni 6D Dynamics è dotata di un innovativo sistema di controllo del beccheggio e del rollio che consente al veicolo di mantenere - su strada - una posizione bilanciata nelle fasi di accelerazione, frenata e curva, massimizzando al tempo stesso la corsa e l'articolazione delle ruote indipendenti sui terreni più impegnativi in off-road. Defender OCTA quindi la Defender più veloce di sempre, ma anche la più ''selvaggia'' di sempre.

Defender OCTA, un diamante di fuoristrada

GIOCHI PREZIOSI La nuova top di gamma Defender si distinguerà visivamente per il motivo grafico a diamante cerchiato su una serie di componenti interni e esterni, tra cui un diamante nero lucido inserito in un disco in titanio sabbiato (altro elemento scelto per la propria resilienza) su ciascun pannello Signature Graphic (vedi foto teaser sopra). Il programma di sviluppo procede ed è il programma più completo della lunga storia di Defender: dalla neve e i ghiacci della Svezia al deserto di Dubai, dalla pista del Nürburgring ai terreni rocciosi del Moab. Presentazione al mondo entro fine 2024: nel tempo che ci separa dall'unveiling, scopriremo quasi certamente altri ''preziose'' chicche. Tipo il prezzo, che si aggirerà attorno a... 170 mila euro?

Defender OCTA in rapido avvicinamento (fine 2024)

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/03/2024