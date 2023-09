Nuova Land Rover Discovery: dallo stile "paguro" alla prova su strada

Le lettere sul cofano e sul bagagliaio dicono Discovery, quasi a prendere le distanze dalle sorelle più altolocate o quella più votata all’avventura. La Land Rover Discovery è la praticona di famiglia, versatile come tutte le Land Rover ad affrontare ogni tipo di strada, ma anche versatile nella sua capacità di trasporto.

Land Rover Discovery D 300 R Dynamic, 3/4 posteriore

Un po’ la sua vocazione al trasporto, che siano sette umani o bagagli di ogni genere e dimensione, lo mostra la sua coda: abbandonato il rimpianto, da molti, stile boxy delle generazioni precedenti, la Discovery 5 adotta uno stile paguro, con un grande volume in coda, percepito soprattutto quando la si guarda di lato. Le viste di tre quarti mantengono quella sensazione di propensione allo scatto delle Range Rover, accentuato dall’ultimo restyling che ha modificato luci e paraurti per rendere l’aspetto meno pacioso e più sportivo.

Il restyling del 2020 ha reso più moderni anche gli interni, con la nuova consolle centrale che ospita lo schermo da 11,4 pollici del sistema di infotainment aggiornato al Pivi Pro, con cui ho un buon rapporto e trovo facile accedere a ogni menu grazie ai widget che posso disporre sulle pagine principali a scorrimento orizzontale. Gli strumenti sono riprodotti da uno schermo da 12,3 pollici, ma rimane il piccolo menù informativo tra tachimetro e contagiri che non è integrato con il Pivi Pro e richiede più passaggi per selezionare le informazioni desiderate: per esempio, se voglio passare dai dati di viaggio complessivi o quelli dall’ultimo stop devo cliccare più volte sui comandi al volante.

Land Rover Discovery D 300 R Dynamic, il vano segreto nascosto nella plancia

ABITABILITÀ Lo spazio a bordo è comodo anche per una famiglia di diplodochi, con sedili grandi come poltrone domestiche, tanta aria intorno e tanti spazi dove riporre qualsiasi cosa, dai telefoni, che trovano due slot gommati alla base della consolle centrale, alle bibite sul tunnel centrale, alle monete o quanto riuscite a stipare nel giga vano sotto al bracciolo centrale. E non manca un vano segreto (foto sopra), o quasi, come nei secretaire dell’800: premendo il pulsante sopra i comandi della climatizzazione, il pannello si ribalta e si accede a un vano spazioso e vellutato.

SETTE POSTI A RICHIESTA Il suo volume posteriore da paguro ripaga in termini di abitabilità, come accade in natura. I sette posti costano 1.525 euro, ma sono veri, con l’ultima fila in cui un adulto di dimensioni normali, come il mio 1 e 78, sta davvero comodo, senza limitazioni per la testa e anche per le gambe, pure evitando di fare avanzare i sedili della seconda fila. Meno comodo è raggiungere i due sedili posteriori, anche sfruttando il meccanismo elettrico che inclina in avanti lo schienale del sedile della seconda fila e spostandone in avanti, con la maniglia, la seduta. E dietro alla terza fila rimane ancora spazio (172 litri) per impilare un buon numero di borse (meglio morbide).

Land Rover Discovery D 300 R Dynamic, il bagagliaio in configurazione 5 posti

QUESTO SÌ È UN BAGAGLIAIO! Se non si sfrutta lo spazio paguro per i sette posti, si ha a disposizione di un grande volume abitabile per i bagagli di 986 litri con cinque posti (922 se nel bagagliaio sono presenti i due posti supplementari ripiegati), fino a 2.485 litri se si sfruttano soltanto i due posti anteriori. È largo da 120 a 141 centimetri ed è molto profondo (110 cm dietro la seconda fila) così che viene naturale premere il pulsante sul lato sinistro del bagagliaio che abbassa le sospensioni posteriori per abbassare la soglia di carico e avvicinare, così, gli oggetti più lontani. Si infila una borsa grande longitudinalmente e, senza spostare in avanti i sedili della seconda fila, c’è spazio trasversalmente per un’altra borsa: anche una famiglia come la mia, poco spartana quando viaggia, riesce a nascondere i bagagli per un mese di vacanza sotto la tendina.

Provo la Discovery con il nuovo motore Ingenium D300, un sei cilindri in linea tremila turbodiesel in alluminio con 300 cavalli e 650 Nm di coppia tra 1.500 e 2.500 giri. Ha anche l’aiutino elettrico di un sistema mild hybrid a 48 Volt che probabilmente aiuta più a contenere le emissioni di quanto il suo aiuto si percepisca alla guida. È davvero un bel motore, a partire dal suo sound pieno e frazionato, per niente agricolo, anzi piuttosto sportivo. E un piglio sportivo lo mostra anche quando si preme sull’acceleratore: è docile e sempre pronto quando si punta alla guida scorrevole, ma mostra una bella grinta con un tiro poderoso fino almeno a 4.000 giri (0-100 km/h in 6,8”).

Land Rover Discovery D 300 R Dynamic, la prova su strada

I CONSUMI REALI È anche un motore attento ai consumi: dopo aver percorso quasi 3.500 chilometri alla media di 72 km/h tra autostrade e statali il computer riporta un consumo di 9,2 litri/100 km (poco più del dichiarato WLTP di 8 l/100) che è un buon risultato considerando il peso di circa 2.400 kg a vuoto, la sezione frontale di una palazzina (207 cm in larghezza per 188 in altezza) e la trazione integrale permanente, oltre al pieno carico di famiglia e al mio stile di guida non proprio da pensionato. Una volta lanciata, la Discovery D300 si accontenta di poco, anche 10 l/100 km a 150 km/h, e fa il possibile quando deve spostare tutto il peso da fermo o nei continui cambi di velocità.

TIENE A BADA LA SUA STAZZA Se pensate che così alta e pesante la Discovery D300 sia un bel barcone vi sbagliate. È sì una cammellona lunga 496 centimetri, pesante e con il baricentro bello alto, ma l’agile paguro che si nasconde nel suo corpicione adottivo non delude, e i suoi cerchi da 21 pollici gommati 275/45 insieme alle sospensioni pneumatiche adattive fanno miracoli per rendere la guida veloce e agile anche sulle strade di collina, magari con il solito asfalto appenninico rattoppato e franato.

Land Rover Discovery D 300 R Dynamic, una delle palette al volante per il cambio

E NEGLI SPAZI RISTRETTI? Malgrado il volante non sia molto comunicativo è facile indirizzarla sempre sulle giuste traiettorie senza problemi e l’ottimo motore, unito al sempre pronto cambio automatico a otto marce e alla trazione integrale attiva, chiude il quadro di un monolocale che si lascia guidare sempre con piacere. Le belle palette in alluminio dietro al volante le ho utilizzate soltanto per aiutare i freni in discesa, ma non ho mai sentito la necessità di utilizzarle altrimenti. Malgrado le dimensioni generose e la mancanza delle quattro ruote sterzanti come le Range Rover di ultima generazione, la Discovery si muove bene anche in spazi stretti, con 12,4 metri di diametro di sterzata tra marciapiedi e un sistema completo di telecamere a 360 gradi.

TAPPETO VOLANTE Anche se la Discovery può affrontare guadi fino a 90 centimetri e si può dotare del pacchetto Advanced Off-Road Capability Pack (2.362 euro) che include le marce ridotte il suo terreno ideale rimane per me l’autostrada, dove la Discovery D300 garantisce un super comfort. Anche in questo caso le sospensioni pneumatiche lavorano molto bene, morbide sugli avvallamenti, più rigide sulle buche più secche, ma eccellente è l’isolamento acustico che non lascia filtrare nulla del rotolamento delle giga ruote sull’asfalto, nemmeno sugli asfalti più rugosi. Anche l’aerodinamica non produce vortici e fruscii fastidiosi. Prendete e viaggiatene tutti, in santa pace.

Land Rover Discovery D 300 R Dynamic, il tetto panoramico sdoppiato

Rimango un fan dello stile boxy delle precedenti Discovery, ma con questa nuova Disco dopo tanta strada vissuta insieme ho stretto una bella amicizia e la sua versatilità, insieme al suo bel sei cilindri turbodiesel e al piacere di stare a bordo, mi hanno fatto digerire anche il nuovo stile paguro. È necessario anche un buon digestivo per staccare l’assegno necessario all’acquisto: nella sua configurazione più spartana S e con motore D250, il prezzo parte da 76.300 euro (80.000 con D300), che sale a 84.800 per la Discovery Dynamic SE (89.500 per la D300) con i cerchi da 21 neri come il tetto, fari LED, stereo Meridian, sedili elettrici a 18 regolazioni e sedili in DuoLeather. Della più costosa (D250 91.700 euro, 96.400 per D300 e benzina mild hybrid P360) Discovery Dynamic HSE invidio soltanto i fari Matrix LED, ma non i cerchi da 22” e nemmeno i sedili in pelle Windsor.

LE DOTAZIONI DA SCEGLIERE Al top della gamma c’è la Metropolitan Edition, per 104.000 euro, D300 o P360. La Dynamic SE è una buona base di partenza a cui aggiungerei giusto i vetri posteriori oscurati (578 euro) e il tetto anteriore scorrevole con tetto panoramico posteriore fisso (421 euro). Eviterei lo scontato color sabbia Silicon Silver per un elegante e meno scontato Varesine Blue. I prezzi comprendono la nuova formula di garanzia che passa per le Discovery immatricolate dopo il 1 settembre 2023 da 3 a 5 anni o 150.000 km, inclusi 5 anni di connettività InControl Remote.

Motore 6 cilindri, 3,0 litri turbodiesel, mild hybrid Potenza 300 CV Coppia 650 Nm tra 1.500 e 2.500 giri Velocità 209 km/h 0-100 km/h 6,8 secondi Cambio Automatico a 8 rapporti Trazione Integrale Dimensioni 4,96 x 2,07 x 1,88 m Bagagliaio Da 922 a 2.485 litri Peso 2.386 kg Prezzo Da 80.000 euro

Pubblicato da M.A. Corniche, 16/09/2023